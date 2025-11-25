Neige-verglas : voici les 13 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Météo-France a placé 13 départements de l'Hexagone en vigilance jaune neige-verglas pour la journée du mardi 25 novembre.

Les premiers flocons de neige ont fait leur apparition au cours du week-end et ils continueront de tomber par endroits ce mardi 25 novembre. En effet, Météo-France a placé 13 départements en vigilance jaune neige-verglas en ce début de semaine.

Sont concernés : l’Ain, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, le Cantal, le Doubs, la Drôme, l’Isère, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, la Savoie, et la Haute-Savoie.

De la neige à basse altitude

«La neige tombera dès 600/700 m sur les Vosges et le Jura, à partir de 800 m sur le Massif central et les Alpes, de 1000 à 1200 m sur les Pyrénées. Les gelées concernent essentiellement les massifs et les hauteurs du nord-est», précisent les prévisionnistes.

Météo-France préconise la prudence en cette période de grand froid, marquée par diverses vigilances à travers le pays.