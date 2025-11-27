La SNCF annonce l'ouverture d'une liaison TGV Lyon-Bordeaux évitant le Massif Central d'ici à la «mi-2027»

La SNCF a annoncé ce jeudi l'ouverture d'une liaison TGV Lyon-Bordeaux évitant le Massif Central d'ici à la «mi-2027». Une nouveauté qui n'est du goût de tout le monde.

Une liaison qui fait débat. La SNCF a annoncé jeudi l'ouverture en 2027 d'une liaison TGV quotidienne entre Lyon et Bordeaux en cinq heures environ, dont le tracé évitera le Massif-Central, et qui contribuera à augmenter de 30% son offre de liaisons low-cost (Ouigo) d'ici 2030.

«Nous ouvrirons une liaison Lyon-Bordeaux au plus tard mi-2027 avec des arrêts prévus à Massy en Ile-de-France, Saint-Pierre des Corps près de Tours, Poitiers et Angoulême», a déclaré à la presse Jérôme Laffon, directeur Ouigo au sein de SNCF Voyageurs, lors de la présentation à la presse des nouvelles offres Ouigo pour les deux ans à venir.

Une nouveauté qui ne plaît pas à tout le monde

Une nouveauté mise en place afin de «répondre à une demande», au grand dépit des voyageurs, responsables économiques et élus du Massif central évincés du parcours alors qu'ils s'estiment déjà maltraités par l'entreprise ferroviaire.

Le maire de Vichy (Allier) et vice-président chargé des Transports au conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes Frédéric Aguilera «ne comprend pas l'obsession de contourner le Massif central», a-t-il protesté sur X, rapporte l'AFP.

De son côté, le PDG de la SNCF Jean Castex a soutenu ce projet. «Il faut le faire parce que cela répond à une demande», a-t-il expliqué à l'AFP, en marge d'un déplacement cette semaine à Sète (Hérault).