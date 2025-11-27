Ouverture de 400 magasins Casino en France : voici les régions concernées

Le groupe Casino a annoncé le lancement de son plan «Renouveau 2030» avec l'ouverture de plus de 400 nouveaux magasins Franprix, Naturalia et Casino/Vival/Spar. Voici les régions concernées.

Une grande ambition. Si vous ne voyez plus d'hypermarchés Casino près de chez vous, le groupe Casino continue pourtant d'étendre sa présence sur le territoire français. Ambitieux pour le futur, le groupe a annoncé, ce lundi 24 novembre, son plan «Renouveau 2030» avec l'ouverture de plus de 400 magasins à venir.

Ainsi, 200 nouveaux points de vente Franprix, 20 nouveaux Naturalia et 210 Casino/Vival/Spar vont voir le jour sur le territoire dans les prochaines années. Voici les régions concernées.

Concernant les 200 magasins Franprix, ils seront principalement ouverts dans trois régions, à savoir l'Île-de-France, la Provence-Alpes-Côte d’Azur et l'Auvergne-Rhône-Alpes, rapporte le site actu.fr.

Concernant les 210 nouveaux magasins Casino/Vival/Spar, qui seront localisés en zones urbaines, ils seront principalement situés dans deux régions, à savoir en Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Auvergne-Rhône-Alpes à nouveau.

Enfin, concernant les 20 nouveaux magasins Naturalia, aucune précision n'a été communiquée au sujet des futures régions choisies.

Depuis le 27 mars 2024, le milliardaire Daniel Kretinsky est devenu l'actionnaire majoritaire de Casino, avec pour ambition de relever un groupe qui partait à la dérive. À l’horizon 2030, le groupe vise un volume d’affaires de 15,8 milliards d’euros, un Ebitda ajusté de 644 millions d’euros et des «économies additionnelles de plus de 150 millions d’euros sur 2029-2030».