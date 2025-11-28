Matinales de Radio France : une étude démontre le penchant à gauche des émissions

Selon une étude de l’Institut Thomas More menée durant le mois d’octobre 2025, les matinales de Radio France (France Inter, France Culture et France Info) auraient un penchant politique à gauche.

Une étude menée grâce à l’intelligence artificielle. Dévoilée ce mercredi par le Figaro, une analyse des matinales de Radio France conduite par l’Institut Thomas More montre que cette dernière aurait une sensibilité politique de gauche.

L’Institut Thomas More a eu recours à l’intelligence artificielle pour analyser des centaines d’heures d’émissions sur France Inter, France Culture et France Info entre le 1er et le 31 octobre 2025.

Avec cette méthode, Jean-Thomas Lesueur, directeur général de l’Institut Thomas More, a estimé que les critères d’évaluation restaient les mêmes sans qu’une sélection humaine n’altère les passages étudiés.

Toutefois, l’IA n’étant pas infaillible, une relecture humaine a été nécessaire pour corriger les quelques erreurs de transcription ou encore les cas que l’intelligence artificielle a plus de difficulté à interpréter comme l’ironie ou l’humour.

Ainsi, l’étude de l’Institut Thomas More a mis en avant que sur 1.280 chroniques étudiées dans les trois antennes de Radio France, une majorité présente une orientation politique à gauche. Néanmoins, avec 57% de chroniques neutres, France Info parvient à un certain équilibre politique.

Un traitement sévère pour les extrêmes et la droite

Par ailleurs, sur les vingt chroniques étudiées sur France Inter, seules deux, «l’Invité de 7h50» et «l’édito éco» sont classées comme penchant à droite par l’IA. Sur les onze analysées sur France Culture, l’intégralité penche à gauche. Enfin, sur France Culture, seules quatre des treize chroniques visées ont une orientation à droite.

Dans l’ensemble, les politiques de gauche comme de droite sont très critiqués sur les ondes de Radio France. Toutefois, les Écologistes et la gauche modérée ne comptabilisent que 25% et 37% d’avis négatifs contre une moyenne de 60% pour les autres formations.

Parmi les personnalités les plus critiquées durant la période d’étude du mois d’octobre 2025, le député du Rassemblement national, Sébastien Chenu, arrive en tête, suivi par Rachida Dati, Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Bruno Retailleau.

Un mois particulièrement compliqué pour la droite républicaine, l’ancien président Nicolas Sarkozy ayant été incarcéré le 21 octobre dernier, le cambriolage du musée du Louvre ayant défrayé la chronique et entaché la ministre de la Culture Rachida Dati.

La présence des deux chefs de file des partis d’extrême peut-elle aussi s’expliquer par le traitement particulièrement sévère réservé à leurs familles politiques par Radio France.

Enfin, dans l’ensemble, le traitement de l'information est favorable à la gauche.