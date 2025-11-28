Mort d'Alain Jamet : qui était le cofondateur du Front national aux côtés de Jean-Marie Le Pen ?

Jordan Bardella et Marine Le Pen ont annoncé ce vendredi la mort d'Alain Jamet, cofondateur du Front national en 1972. Il était âgé de 91 ans.

Un nouveau décès évoquant le passé du Front national. Le cofondateur du parti politique, Alain Jamet est décédé à l'âge de 91 ans, ont informé conjointement Jordan Bardella et Marine Le Pen. L'ancien parachutiste avait fondé le Front national aux côtés de Jean-Marie Le Pen.

Sur X, le président du Rassemblement national envoie une dernière pensée au fondateur de son parti : «Hommage à l'amoureux de notre pays et à l'infatigable militant de la cause nationale qu'il fut».

Alain Jamet, co-fondateur du Front National, nous a quittés à l'honorable âge de 91 ans.



Hommage à l'amoureux de notre pays et à l'infatigable militant de la cause nationale qu'il fut.



Toutes nos pensées affectueuses accompagnent ses proches, et notamment sa fille, France. — Jordan Bardella (@J_Bardella) November 28, 2025

Pour Marine Le Pen, elle rend un dernier hommage à l'ami de son père : «Tous ceux qui l’ont côtoyé pendant toutes ces années se souviendront d’un homme qui portait au plus haut degré le sentiment de la nation, cause qui surpassait toutes les autres et qu’il défendait avec ardeur, courage et une ténacité exemplaires».

Militant de la première heure de la cause nationale, patriote engagé, décoré pour faits d’armes pendant la guerre d’Algérie, Alain Jamet participa aux côtés de Jean-Marie Le Pen à la création du Front National en 1972.

Tous ceux qui l’ont côtoyé pendant toutes ces années se… — Marine Le Pen (@MLP_officiel) November 28, 2025

Une vie politique chargée

Initialement proche du populiste Pierre Poujade, il avait entamé sa carrière militaire au 18e Régiment des chasseurs parachutistes avant d'être blessé et de se rapprocher du député Jean-Louis Tixier-Vignancour, avocat de plusieurs responsables de l'OAS, lors de sa candidature à la présidentielle de 1965.

Avec son ami proche, Jean-Marie Le Pen, ils ont fondé le Front national en 1972. Ainsi a commencé sa carrière politique, où il a été élu quatre fois comme conseiller régional de Languedoc-Roussillon et deux fois conseiller municipal de Montpellier. Pour autant, il n'a jamais réussi à décrocher un siège à l'Assemblée nationale, malgré sept tentatives.

Après le départ de Jean-Marie Le Pen du parti en 2011, Alain Jamet était devenu un fervent supporter de Marine Le Pen. Il avait ainsi été nommé vice-président du parti avant de quitter ses fonctions en 2014.