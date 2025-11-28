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Mort d'Alain Jamet : qui était le cofondateur du Front national aux côtés de Jean-Marie Le Pen ?

Après le départ de Jean-Marie Le Pen du FN en 2011, Alain Jamet était devenu un fervent supporter de Marine Le Pen. [MIGUEL MEDINA / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Jordan Bardella et Marine Le Pen ont annoncé ce vendredi la mort d'Alain Jamet, cofondateur du Front national en 1972. Il était âgé de 91 ans.

Un nouveau décès évoquant le passé du Front national. Le cofondateur du parti politique, Alain Jamet est décédé à l'âge de 91 ans, ont informé conjointement Jordan Bardella et Marine Le Pen. L'ancien parachutiste avait fondé le Front national aux côtés de Jean-Marie Le Pen.

Sur X, le président du Rassemblement national envoie une dernière pensée au fondateur de son parti : «Hommage à l'amoureux de notre pays et à l'infatigable militant de la cause nationale qu'il fut». 

Pour Marine Le Pen, elle rend un dernier hommage à l'ami de son père : «Tous ceux qui l’ont côtoyé pendant toutes ces années se souviendront d’un homme qui portait au plus haut degré le sentiment de la nation, cause qui surpassait toutes les autres et qu’il défendait avec ardeur, courage et une ténacité exemplaires».

Une vie politique chargée

Initialement proche du populiste Pierre Poujade, il avait entamé sa carrière militaire au 18e Régiment des chasseurs parachutistes avant d'être blessé et de se rapprocher du député Jean-Louis Tixier-Vignancour, avocat de plusieurs responsables de l'OAS, lors de sa candidature à la présidentielle de 1965.

Avec son ami proche, Jean-Marie Le Pen, ils ont fondé le Front national en 1972. Ainsi a commencé sa carrière politique, où il a été élu quatre fois comme conseiller régional de Languedoc-Roussillon et deux fois conseiller municipal de Montpellier. Pour autant, il n'a jamais réussi à décrocher un siège à l'Assemblée nationale, malgré sept tentatives.

Sur le même sujet Présidentielle 2027 : Marine Le Pen se dit «extrêmement combative» et annonce qu’elle ne «renoncera pas» à la course à l'Elysée Lire

Après le départ de Jean-Marie Le Pen du parti en 2011, Alain Jamet était devenu un fervent supporter de Marine Le Pen. Il avait ainsi été nommé vice-président du parti avant de quitter ses fonctions en 2014.

Rassemblement nationalDécèsJordan BardellaMarine Le Pen

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