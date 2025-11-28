Voici les pays où le téléphone et les réseaux sociaux sont déjà interdits pour les ados

Emmanuel Macron a annoncé, ce vendredi, vouloir interdire les téléphones portables dans les lycées, dès «la rentrée prochaine». Des mesures semblables ont déjà été mises en place dans d'autres pays.

Une problématique qui traverse les frontières. En 2025, les téléphones portables et les réseaux sociaux ont pris une place importante dans la vie d'une grande majorité des habitants de la planète. Une habitude qui peut être problématique, notamment pour les plus jeunes. Pour réduire l'influence des téléphones et des réseaux sociaux sur la jeunesse, de nombreux pays ont mis en place des mesures d'interdiction.

En France, Emmanuel Macron a annoncé ce vendredi vouloir mettre en place une interdiction des téléphones portables dans les lycées français dès la «rentrée prochaine».

En Australie, ce sont les réseaux sociaux qui sont visés par une nouvelle loi qui entrera en vigueur le 10 décembre prochain. Ainsi, TikTok, Instagram, Snapchat ou encore Facebook auront l'obligation d'écarter de leurs plates-formes tous les utilisateurs âgés de moins de 16 ans, sous peine d'amende.

en chine, un couvre-feu digital

En Chine, c'est l'utilisation d'Internet qui est placée sous le contrôle du gouvernement via un couvre-feu digital. Depuis août 2023, une limitation stricte de l'accès à internet aux mineurs a été mise en place. Ainsi, l'utilisation de tout dispositif connecté est interdit aux jeunes de moins de 18 ans entre 22h et 6h du matin. Une mesure qui permet d'éviter de voir des mineurs passer leur nuit à surfer sur internet ou sur les réseaux sociaux. Les enfants de moins de 8 ans ont un temps de connexion limité à 40 minutes par jour. Pour les jeunes entre 8 et 16 ans, le temps autorisé monte à 60 minutes, et à 2 heures pour les 16-18 ans.

En Europe, de nombreux pays sont également en passe de mettre en place une interdiction. Le 7 octobre, le gouvernement danois a annoncé vouloir interdire l’utilisation des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans.

En juin, la Grèce avait de son côté proposé de fixer un âge de majorité numérique à l’échelle de toute l’Union européenne, en dessous duquel les enfants n’auraient pas accès aux plate-formes en ligne sans consentement parental.