Chantage à la sextape : le maire de Saint-Etienne condamné à quatre ans de prison ferme

Accusé d'avoir fait chanter un rival avec une vidéo intime, Gaël Perdriau, le maire de Saint-Etienne a été condamné ce lundi à 4 ans de prison ferme et 5 ans d'inéligibilité.

Gaël Perdriau, maire de Saint-Étienne, accusé d’avoir fait chanter Gilles Artigues, son ancien premier adjoint, avec une sextape, a été reconnu «entièrement coupable» de chantage, association de malfaiteurs et détournement de fonds publics. L'édile a été condamné à quatre ans de prison ferme et cinq ans d'inéligibilité avec exécution immédiate.

Jugé depuis le 22 septembre à Lyon, Gaël Perdriau a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés.

«Je dis aux victimes et à leurs familles que je comprends leur souffrance, mais je n’en suis pas le responsable», avait-il dit pendant le procès.

Des témoignages accablants

Gilles Artigues centriste catholique opposé au mariage homosexuel et ex-adjoint au maire de Saint-Etienne a été filmé à son insu en janvier 2015 avec un prostitué dans une chambre d'hôtel à Paris. C’est cette sextape qui a été au centre du procès de Gaël Perdirau.

Durant le procès, des membres de l'entourage du maire ont admis avoir comploté pour piéger Gilles Artigues et ont assuré avoir agi avec l'aval de Gaël Perdriau qui, selon eux, voulaient tenir son premier adjoint dont il doutait de la loyauté.

Quant à l'enregistrement d'une conversation, où l'on entend Gaël Perdriau évoquer une diffusion de la vidéo compromettante en petits cercles, «il pourrait peut-être faire apparaitre l’infraction de menace, mais elle ne peut pas être qualifiée de chantage ou de tentative», avait plaidé l'avocat du maire.