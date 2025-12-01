Il trouve un ticket de loterie oublié sur un comptoir et gagne un million de dollars

Un Américain de 33 ans a remporté un million de dollars à un jeu de grattage après avoir acheté un ticket à 10 dollars dont un autre client ne voulait pas.

Une chance inouïe. Dans une station-service de Detroit, aux États-Unis, un jeune homme a tenté sa chance au Blazing Suits et a remporté le jackpot de 1 million de dollars (860.000 euros). Cette réussite, il la doit à un petit coup de pouce du destin :«Il y avait un ticket le comptoir qu’une autre personne avait finalement décidé de ne pas acheter, alors je l’ai pris». C’est ce ticket qu’il n’aurait jamais dû avoir qui va faire de lui un millionnaire. Blazing Suits est un jeu de grattage américain qui offre la possibilité aux joueurs de gagner des montants allant de 10 dollars à 1 million de dollars.

«Je n’arrivais pas à croire»

«J’ai gratté le ticket et je n’arrivais pas à croire que j'avais gagné 1 million de dollars ! Je n’aurais jamais pensé gagner une somme aussi importante, c’est vraiment une bénédiction», a-t-il déclaré dans un communiqué de la Michigan Lottery. «Gagner est une sensation incroyable, mais c’est aussi beaucoup de pression, parce que l’on se met à penser à toutes les choses que l’on peut faire avec une telle somme», poursuit-il.

Remis de sa surprise, le gagnant s’est rendu au siège de la loterie pour récupérer ses gains. Selon le communiqué de la loterie, le jeune homme a choisi de recevoir la somme de 693.000 dollars (596.000 euros) en un versement unique plutôt que de percevoir plusieurs paiements pour un montant total d’un million de dollars. Pour les autres joueurs, plus de 32 millions de dollars de gains restent en jeu au Blazing Suits, dont encore deux jackpots.