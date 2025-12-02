Budget de la Sécu 2026 : la seconde lecture du texte commence sous haute tension ce mardi à l’Assemblée

Après un passage au Sénat, le projet de budget de la Sécurité sociale pour 2026 fait son grand retour à l’Assemblée nationale ce mardi 2 décembre. Une seconde lecture qui s’entame dans une ambiance électrique, sur fond de mobilisation sociale.

La dernière ligne droite. Les députés vont débuter, ce mardi 2 décembre, la seconde lecture du projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Des débats sous haute tension alors que l’échéance légale approche à grands pas et qu’aucun compromis ne semble pour le moment trouvé.

Ce retour du texte à l’Assemblée nationale coïncide également avec un mouvement de grève interprofessionnel en opposition au budget 2026 lancé par plusieurs syndicats (CGT, FSU et Solidaires).

Les organisations demandent aux parlementaires de rejeter le projet de loi de finances 2026 et ont dénoncé «le projet de budget austéritaire du gouvernement Lecornu qui se traduit par un énième plan social dans la fonction publique, le gel des salaires des fonctionnaires et la remise en cause des arrêts maladie.»

Difficile recherche de compromis

La nouvelle copie du projet de budget de la Sécu, qui sera étudiée par les députés est issue des discussions et débats menés par les sénateurs. Étudié en commission des affaires sociales, ce «nouveau» texte a été largement rejeté ce samedi 29 novembre dans la nuit.

Toutefois, Sébastien Lecornu a indiqué ce lundi toujours croire à l’aboutissement d’un compromis avec les forces politiques et par conséquent à l’adoption d’un budget pour la France avant les dates de limite d’adoption.

Pour ce faire, le Premier ministre va continuer de multiplier au cours de la semaine les entretiens avec les différents partis politiques.

Reçu ce lundi, Olivier Faure, chef de file des socialistes, a déclaré au sortir de cette rencontre : «Nous pouvons dire que nous progressons, que nous sommes dans une approche qui peut permettre d'aboutir à un compromis».

Selon le calendrier, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) doit être adopté au plus tard le 12 décembre prochain minuit. Pour ce qui est du budget de l’Etat, les parlementaires ont jusqu’au 23 décembre prochain minuit pour l’adopter.