Vieillir chez soi : voici quel est le coût réel selon votre tranche d’âge, d'après une étude

Vieillir chez soi, entouré de ses proches, en conservant ses habitudes, c'est le souhait de la grande majorité des Français, selon une étude. Voici combien coûte cette indépendance, selon les tranches d'âge.

Lorsque leur santé le permet, les français expriment à 94% le souhait de vieillir chez eux. Un choix qui a des conséquences financières, et qui nécessite un budget en hausse en 2025, selon le 6e baromètre Silver Alliance et Retraite.com. Cette étude estime le coût du «bien vieillir à domicile» pour trois tranches d'âge : 65-75 ans, 75-85 ans et 85-95 ans.

Pour arriver à une estimation précise, Silver Alliance a répertorié les tarifs de 19 produits et services comme l'aide à domicile, les frais de transports, les frais de santé, la mutuelle, ou encore l'adaptation du domicile. Les résultats de l'étude sont une moyenne entre les services premium ceux d'entrée de gamme.

Le coût selon les tranches d'âge

À partir de 65 ans, la baromètre considère que le coût annuel de la vie à domicile est en moyenne de 15.487 euros, soit 1.291 euros par mois. Un montant en hausse de 2,4% par rapport à 2024. Rappelons que le niveau de dépendance influe énormément sur le budget à allouer pour vieillir chez soi.

Entre 65 et 75 ans : Cette tranche d'âge est la moins dépendante. Le coût mensuel moyen s'élève à 719 euros. Ce montant s'explique surtout par le prix des mutuelles et de l'aide à domicile.

Entre 75 et 85 ans : Le coût moyen est estimé à 937 euros par mois. Il comprend les frais de prestations telles que le ménage ou parfois même les repas.

Entre 85 et 95 ans : À ces âges, les frais explosent et passent à 2 216 euros par mois en moyenne. Pour cette tranche d'âge, ce sont les frais d'adaptation du logement et de dépendance qui pèsent le plus lourd.

Entre 2024 et 2025, le prix des mutuelles a en moyenne augmenté de 7,77%. Une dépense qui pèse lourd sur le budget annuel des foyers. De plus, le prix évolue généralement avec l'âge de la personne concernée. Précisons que cette étude ne prend pas en compte les aides qui pourraient permettre de réduire le budget annuel estimé.