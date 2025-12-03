Atteintes aux véhicules : voici le modèle de voiture le plus ciblé par les voleurs

Voiture française la plus vendue en 2025, la Clio 5 apparaît également en haut du classement des véhicules les plus vandalisés et volés ces dernières années. En cause : le marché parallèle de revente de pièces détachées.

C’est une statistique dont le constructeur français aimerait sans doute se passer : la Renault Clio 5, voiture française la plus vendue en France avec plus d’1,7 million d’exemplaires en circulation, est aussi le véhicule le plus vandalisé de l’Hexagone. Et pour cause : certaines pièces détachées, comme les caméras de recul intégrées au logo arrière, les catalyseurs, les tableaux de bord ou encore les rétroviseurs sont très demandés sur le marché noir.

Les forces de l’ordre y sont désormais habituées : les vols ou dépeçages de Clio 5 sont très fréquents sur l’ensemble du territoire et particulièrement en Ile-de-France. Best-seller des ventes françaises, la forte présence de ces voitures dans l’hexagone alimente la demande en pièces détachées sur le marché noir. Un business très lucratif pour les voleurs, qui commettent souvent leurs larcins sur demande.

La caméra de recul «très recherchée»

Cette année, la police révèle avoir constaté un pic des vols de caméras de recul, parmi «les pièces les plus recherchées» par les voleurs. Elles se trouvent à l’arrière du véhicule, intégrées au logo Renault. Dans la rue, il n’est désormais plus rare de croiser un nombre important de Clio 5 orphelines de leur losange arrière, masqué par un gros morceau de scotch ou remplacé par un trou béant.

Sur de nombreux sites de revente d’occasion ou de bonnes affaires, comme Leboncoin, le nombre d’annonces a explosé. Certaines caméras de recul sont ainsi vendues à peine 30 euros contre près de 250 euros sur le site officiel du constructeur. Un «bon plan» imbattable pour l’acheteur et une opération très rentable pour le vendeur en raison de la facilité pour décrocher la pièce, à l’aide d’un simple tournevis.

Un succès renforcé par le fait qu’il est possible de brancher cette caméra de recul même si le véhicule n’est pas équipé de l’option à l’origine, grâce à un simple câble. De quoi attirer de très nombreux clients. D’autres pièces sont également très demandées en raison de la profusion de Clio 5 en France : catalyseurs, jantes, airbags, GPS intégrés, tableaux de bord, rétroviseurs, et même des banquettes sont souvent volées.

Un véhicule parmi les plus volés

Selon l'assureur GMF, la Clio 5 fait également partie des voitures les plus volées en France ces dernières années. Et pour cause : les voleurs privilégient «des véhicules faciles à démonter pour la revente en pièces». «Les modèles urbains populaires, comme la Renault Clio ou la Volkswagen Golf, attirent également l’attention en raison de leur abondance», peut-on lire sur le site de l'assureur.

Selon le ministère de l’Intérieur, 140.269 voitures ont été déclarées volées dans l’Hexagone en 2024, contre 122.700 en 2016. Certaines régions françaises sont plus exposées aux vols de véhicules. L’Île-de-France arrive en tête, avec une concentration importante de sinistres à Paris et en petite couronne. Les Bouches-du-Rhône, le Rhône et le Nord figurent également parmi les départements les plus impactés.