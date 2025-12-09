Accident mortel à Alès : le véhicule était conduit par un jeune âgé de 19 ans qui avait consommé du protoxyde d'azote

Les circonstances du drame survenu mercredi 3 décembre à Alès se précisent : ce n’était finalement pas le jeune de 14 ans qui conduisait, mais un homme de 19 ans, dont les analyses ont confirmé la consommation de protoxyde d’azote, a indiqué le procureur d'Alès à CNEWS ce mardi.

Un fléau meurtrier. Six jours après l'accident mortel qui a coûté la vie à trois personnes à Alès, dans le Gard, les circonstances du drame se précisent. Alors que les premiers éléments laissaient croire qu'un jeune de 14 ans était au volant, le procureur d'Alès, Abdelkrim Grini, a confirmé à CNEWS ce mardi, qu'un homme de 19 ans était le conducteur. Les analyses réalisées sur ce dernier ont révélé qu'«un taux relativement important» de protoxyde d'azote avait été consommé.

Les analyses du jeune de 14 ans, assis à l'avant du véhicule côté passager, se sont elles aussi révélées positives à cette substance, également connue, sous le nom de «gaz hilarant». Concernant la troisième victime, un jeune âgé de 15 ans, aucune communication n'a été faite pour le moment sur les analyses réalisées.

des jeunes bien connus de la justice

Depuis l'accident, qui a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi 3 décembre aux alentours de 2h, les profils des victimes sont établis. Le conducteur de 19 ans était connu des services de police pour trafic de drogue, avec déjà deux interpellations sur point de deal à son compteur.

L’adolescent de 15 ans, avait quant à lui été mis en garde à vue le week-end précédant l'accident dans une affaire en lien avec du trafic de stupéfiants. Le jeune homme devait initialement retourner dans sa ville d’origine, à Nevers (Nièvre), via la Protection judiciaire de la jeunesse mais il avait alors fugué.

Cette affaire met à nouveau en lumière les dangers liés à la consommation de protoxyde d'azote. Début novembre, le jeune Mathis était fauché par une voiture en plein centre-ville de Lille. Le conducteur était sous l'effet de cette substance.

Des accidents qui se multiplient, faisant de cette drogue un véritable fléau, notamment chez les plus jeunes. Selon les derniers chiffres communiqués par Vinci Autoroutes, 10% des jeunes de 16 à 24 ans considèrent que la consommation de protoxyde d'azote au volant n'est pas dangereuse. Pourtant les dangers liés à sa consommation sont nombreux.