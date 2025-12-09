Château de Versailles : après le Louvre, l'établissement augmente à son tour ses tarifs pour les visiteurs non-Européens en 2026

Le Château de Versailles va augmenter son prix d'entrée pour les visiteurs extra-européens, une tarification différenciée voulue par le ministère de la Culture et déjà actée au Louvre, a confirmé l'établissement ce mardi.

Nouvelle hausse pour les extra-européens. Après le Louvre fin novembre, c’est le Château de Versailles qui augmentera ses tarifs à partir du 14 janvier 2026 pour les ressortissants hors Espace économique européen (EEE, qui comprend Union européenne, Islande, Liechtenstein, Norvège). Ces derniers devront s’acquitter de 35 euros pour visiter le domaine de Louis XIV contre 32 euros actuellement, soit une hausse de 9,4%.

Conformément à la procédure réglementaire, cette décision a été actée le 27 novembre lors d'un conseil d'administration de l'établissement public gérant le Château de Versailles. Elle devrait permettre de dégager 9,3 millions d'euros supplémentaires par an selon les projections fondées sur la fréquentation en 2024. L'an dernier, le Château de Versailles a accueilli 8,4 millions de personnes, dont 83% d'étrangers.

Représentant 15% de l'ensemble des visiteurs, les Américains forment le premier contingent d'étrangers devant la Chine et l'Italie, tous deux à 6%, selon le rapport annuel de l'établissement qui abrite également les jardins et les deux Trianon.

Versailles imite le Louvre

Fin novembre, le musée du Louvre avait lui aussi décidé d'augmenter son billet d'entrée pour les résidents hors EEE, qui devront payer à partir du 14 janvier 32 euros, contre 22 euros actuellement, soit une hausse de 45%. Cette tarification différenciée avait été annoncée fin janvier par la ministre de la Culture, Rachida Dati, et doit s'appliquer progressivement en 2026 aux lieux culturels les plus fréquentés par les extra-européens.

«Ma position sur ce sujet est très claire : je souhaite que les visiteurs hors UE paient davantage leur billet d’entrée et que ce supplément aille financer la rénovation du patrimoine national», avait déclaré la ministre au Figaro fin janvier, défendant une «vraie rupture» dans la politique tarifaire en France. «Les Français n’ont pas vocation à payer tout, tout seuls», avait-elle précisé.

Selon le ministère de la Culture, cette tarification différenciée doit générer au total «20 à 30 millions d'euros» de recettes supplémentaires par an et s'appliquera notamment l'an prochain aux visites de l'Opéra de Paris, à la Sainte-Chapelle ou au Château de Chambord.