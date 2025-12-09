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Neutralité de l'audiovisuel public : Delphine Ernotte sommée de s'expliquer devant une commission d'enquête parlementaire cruciale

Delphine Ernotte Cunci est attendu mercredi 10 décembre à 15 h 30 pour son audition. [LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte Cunci, fera face aux députés ce mercredi dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire sur la «neutralité» et «le financement de l'audiovisuel public».

Delphine Ernotte est attendue au tournant. Dans le cadre de la commission d’enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l’audiovisuel public, la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte Cunci est attendue ce mercredi 10 décembre à 15 h 30 pour son audition. 

Les auditions ont déjà commencé, avec notamment les passages de Jérôme Cathala, médiateur de France Télévisions, et de Gérald Prufer, médiateur des programmes des chaînes de France Télévisions. Ce mercredi, c'est au tour de la présidente du groupe de répondre aux questions des députés

l'affaire Legrand-Cohen évoquée

Pour rappel, cette commission a été créée à l'Assemblée nationale dans la foulée de l'affaire Legrand-Cohen, deux journalistes du service public accusés de connivence avec le Parti socialiste, à la suite de la publication d'une vidéo. 

Outre la neutralité de France Télévisions, les députés vont également questionner Delphine Ernotte sur la dérive financière du groupe. Pour rappel, en septembre dernier, la Cour des comptes publiait un rapport alertant sur la situation financière de France Télévisions. 

Sur le même sujet France Télévisions dans le rouge : la situation financière du groupe public est «critique», alerte la Cour des comptes Lire

«La dynamique des charges de personnel et de fonctionnement ainsi que le poids des investissements nécessaires notamment dans le numérique, rendent aujourd’hui inéluctables» des changements au sein du groupe, jugeait la Cour des comptes.

France TélévisionsDelphine Ernotteaudiovisuel

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