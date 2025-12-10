«Il faut envoyer ce message aux jeunes» : Emmanuel Macron appelle à l’interdiction des réseaux sociaux avant 15 ou 16 ans

Lors d’un échange avec les lecteurs d’Ouest-France ce mercredi, Emmanuel Macron s’est prononcé pour l’interdiction des réseaux sociaux aux jeunes de moins de 15 à 16 ans. «Nous allons imposer une vérification de l’âge», a annoncé le chef de l’Etat.

Le tour de France se poursuit pour le chef de l’État. Ce mercredi, Emmanuel Macron s’est rendu à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) pour y échanger avec les électeurs de Ouest-France. Des discussions axées autour de la régulation des réseaux sociaux.

De ce fait, le président de la République a plaidé pour leur interdiction pour les jeunes. «Avant 15 ou 16 ans, on ne doit pas pouvoir accéder aux réseaux sociaux», a-t-il déclaré. «Nous allons imposer aux réseaux sociaux la vérification de l’âge», a ajouté Emmanuel Macron, souhaitant «envoyer un message aux jeunes». Pour mettre en place cette interdiction, le gouvernement déposera un projet de loi sur ce sujet en janvier prochain, a précisé le président.

Au-delà des réseaux sociaux, celui-ci a réitéré sa volonté d’interdire les téléphones portables au lycée. «Nous avons généralisé l’absence de portable au collège. Notre volonté est de faire pareil au lycée dès la rentrée prochaine», a-t-il fait savoir.

Le modèle australien

Emmanuel Macron semble s’imprégner du modèle australien. Ce mercredi, son Premier ministre Anthony Albanese a déclaré «reprendre le contrôle» face aux géants des réseaux sociaux, avec des lois inédites interdisant ces plate-formes aux moins de 16 ans.

Cette législation est ainsi destinée à protéger les moins de 16 ans du harcèlement ainsi que d'algorithmes qui selon les autorités australiennes les exposent à des contenus violents et sexuels.

Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat ou encore Reddit ont désormais l'interdiction de conserver ou de permettre la création de comptes pour les utilisateurs d'Australie âgés de moins de 16 ans. Les plates-formes de streaming Kick et Twitch, ainsi que les réseaux sociaux Threads et X, sont aussi concernées.