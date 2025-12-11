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Laetitia, mère de Mathis tué par un chauffard sous protoxyde d'azote : «Il faut prendre des mesures le plus rapidement possible face à cette pratique»

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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 «Il faut prendre des mesures le plus rapidement possible face à» la consommation de protoxyde d'azote, a rappelé Laetitia Polart, mère de Mathis, tué par un chauffard ayant consommé ce gaz, ce jeudi sur CNEWS. Elle avait été reçue plus tôt dans la journée par le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice.

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