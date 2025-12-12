«Journal d’un prisonnier» : Nicolas Sarkozy en dédicace à Menton ce vendredi en présence de son fils Louis, candidat à la mairie

À l’occasion de la tournée de promotion de son dernier livre, Journal d’un prisonnier, paru ce 10 décembre, Nicolas Sarkozy sera en séance de dédicaces dans une librairie à Menton (Alpes-Maritimes) ce vendredi. Un événement qu’il partagera avec son fils, Louis, candidat à la mairie de Menton.

Une journée père-fils. L’ancien président de la République Nicolas Sarkozy tient une nouvelle séance de dédicaces ce vendredi à Menton. À cette occasion, son fils Louis Sarkozy, candidat à la mairie de cette ville des Alpes-Maritimes, sera présent.

En effet, Nicolas Sarkozy est en tournée de promotion pour son dernier livre, Journal d’un prisonnier, paru ce mercredi dans toute la France. L’ancien chef de l’État y relate ses 21 jours passés à la prison de la Santé dans le cadre de sa condamnation dans l’affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle.

Un soutien de poids pour le jeune candidat

En campagne pour la mairie de Menton, Louis Sarkozy sera présent aux côtés de son père pour cette séance de dédicaces. Un soutien de taille pour le jeune homme qui se lance pour la première fois en politique sous les mêmes couleurs que Nicolas Sarkozy en son temps.

Cette séance de dédicaces est prévue de 15h à 18h à la «Librairie de la Presse», au 25 avenue Félix-Faure à Menton. Une autre séance est prévue le jour même dans la matinée à Cannes.