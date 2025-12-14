Dermatose : critères, montant... Quelles indemnisations sont prévues et sous quelles conditions ?

Après l’abattage de près de 3.000 bovins depuis juin et les mesures restrictives mises en place par l’État pour contenir la dermatose nodulaire contagieuse, l’activité bovine subit de lourdes pertes économiques. L’État entend soutenir les éleveurs via un dispositif d’indemnisation. Mais dans quels délais et selon quelles conditions ?

Depuis la détection du premier cas de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) fin juin 2025, entre 2.500 et 3.000 bovins ont été abattus à travers 108 foyers recensés. Deux nouveaux foyers ont par ailleurs été découverts les 9 et 10 décembre, en Ariège et dans les Hautes-Pyrénées, aggravant une situation jugée préoccupante.

Face à cette propagation, le ministère de l’Agriculture a étendu le dispositif de lutte en instaurant une zone vaccinale dans les départements de l’Aude, de la Haute-Garonne, du Gers et des Pyrénées-Atlantiques. Ce dispositif prévoit la vaccination obligatoire de tous les bovins, ainsi que l’interdiction de toute sortie d’animaux de la zone, sauf vers les abattoirs.

Une mesure qui paralyse une grande partie de l’activité bovine et entraîne déjà d’importantes conséquences économiques pour les éleveurs. Une réalité dont l’État a bien conscience. Ainsi, il s’est engagé à fournir un soutien financier fort aux éleveurs. Comment cela se traduit-il ? Le point sur ce qui est prévu.

Outre la prise en charge intégrale de la vaccination, le ministère de l’Agriculture indique sur son site que le dispositif d’indemnisation des éleveurs a été renforcé et que les versements seront engagés dans les meilleurs délais.

La valeur de chaque bovin sera évaluée par des experts indépendants selon plusieurs critères, tels que l’âge ou le potentiel de production, afin d’indemniser les agriculteurs à hauteur des pertes subies. Toutefois, une indemnisation rapide est prévue : «sans attendre cette évaluation, l’État versera un acompte aux éleveurs dans les jours suivant le dépeuplement, afin de leur permettre de reconstituer leur trésorerie», précise le ministère.

La période d’improductivité est également prise en compte dans les indemnisations. Elle est calculée selon un barème qui tient compte du temps pendant lequel le renouvellement des animaux est impossible, en raison de l’interdiction de circulation sur la zone de l’exploitation, ainsi que de la durée nécessaire à l’organisation du repeuplement.

Il est à noter que depuis l’apparition du premier foyer de DNC détecté le 29 juin 2025, près de six millions d’euros ont déjà été versés aux éleveurs pour les soutenir dans cette crise.

Objectif de l’État : limiter la propagation du virus

La dermatose nodulaire contagieuse (DNC), maladie virale particulièrement préjudiciable à la santé des bovins, a connu une nette recrudescence ces dernières semaines à travers la France, malgré les mesures de lutte déjà en place.

Pour limiter la propagation du virus, l’État a instauré plusieurs mesures qui s’appliqueront sur l’ensemble du territoire, au moins jusqu’au 1ᵉʳ janvier 2026.

Parmi celles-ci : l’interdiction des rassemblements festifs de bovins, l’obligation de déclarer tout mouvement d’animaux sous 24 heures au lieu des 7 jours habituels, et la désinsectisation obligatoire des moyens de transport en cas de déplacement de bovins hors de France.