Explosion d'un immeuble dans l'Ain : tout savoir sur le plan Novi, déclenché par la préfecture

Pour prendre en charge les victimes de l'explosion qui s'est produite ce lundi à Trévoux, la préfecture de l'Ain a déclenché le plan Novi. Il s'agit d'un dispositif d'urgence réservé aux sinistres ayant causé de multiples victimes.

Six victimes dont deux enfants tués : le bilan, provisoire mais déjà lourd, de l'explosion survenue ce lundi 15 décembre dans l'Ain a conduit au déclenchement du plan Novi (Nombreuses victimes). Il fait partie des plans d'urgence élaborés dans le cadre du dispositif Orsec (Organisation de la réponse de sécurité civile).

Concrètement, il doit permettre de secourir efficacement un nombre important de victimes sur un même lieu, lorsque le dispositif ordinaire n'est plus adapté à la situation. Pour cela, il mobilise et coordonne l'ensemble des acteurs de la chaîne de secours.

Le plan Novi repose sur l'activation d'une cellule de crise en préfecture, sur la mise en alerte des hôpitaux mais aussi la mobilisation des moyens de secours terrestres et aériens. Un poste de commandement opérationnel est mis en place sur le terrain, de même qu'un poste médical avancé.

Installer une double chaîne de commandement

L'objectif est d'installer une double chaîne de commandement, la première gérant le sinistre en lui-même, sur place, quand la seconde prend en charge la logistique à distance et hiérarchise les réponses à apporter.

D'après les recommandations du ministère de l'Intérieur, le plan Novi est particulièrement indiqué dans les situations qui présentent une «potentielle évolution pouvant entraîner de nombreuses victimes».

Comme le rappelle le Figaro, il a par exemple été déclenché en juillet 2024 pour prendre en charge les victimes, un mort et 40 blessés, de l'effondrement d'une terrasse dans le Cantal, ou encore lors de l'accident routier de Puisseguin, qui avait fait 43 morts en Gironde en 2015.

L'explosion de Trévoux a fait au moins six victimes et la mort de deux enfants âgés de trois et cinq ans est notamment à déplorer. Les recherches se poursuivent et les rescapés ont été évacués. Pour l'heure, les causes du sinistre sont inconnues.