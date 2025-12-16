«Il m'a menacé et projeté à terre» : le directeur d'une école parisienne agressé par le grand frère d'un élève

Vendredi, un homme a violemment agressé le directeur d'une école primaire du 17e arrondissement de Paris. En cause : la sanction disciplinaire infligée à son frère par l'équipe pédagogique et qu'il a contestée.

Une altercation d'une grande brutalité. Vendredi, peu après 9h30, un homme d'une vingtaine d'années s'est présenté devant une école primaire du 17e arrondissement de Paris pour récupérer son frère, alors sanctionné par les enseignants.



Sans pouvoir justifier de son lien avec l'enfant et refusant la sanction dont il faisait l'objet, l'individu s'en est pris verbalement et physiquement au directeur.



«Il a utilisé plusieurs noms d'oiseaux. Il m'a menacé à deux reprises. Il m'a projeté à terre, à peu près 2-3 mètres de l'endroit où il m'a frappé. J'ai chuté. La gardienne est intervenue très courageusement, fermant la porte pour le calmer. Et là, elle a entendu dire qu'il voulait me tuer», a-t-il confié au micro de CNEWS.

le directeur a porté plainte

Cette agression est la première de ce type, pour le proviseur âgé de 70 ans. Les parents d'élèves ne comprennent toujours pas. «C'est vraiment la dernière personne qu'on imaginerait être agressée. Il est tellement gentil avec les enfants, spécialement ceux qui ont des difficultés», a déploré l'un d'eux.

«Si un enfant s'est mal comporté, je pense que ce n'est pas à nous de prendre des mesures, c'est à l'établissement, au directeur, parce que les enfants lui reviennent, ils sont sous sa protection. Taper un homme de cet âge-là, franchement, ce n'est pas bien du tout», a confié une autre.

Choqué, le directeur a déposé plainte vendredi, mais a tenu à reprendre le travail dès ce lundi. L'auteur des coups et des menaces, lui, a été placé en garde à vue samedi, en vue de sa présentation à un juge d'instruction.