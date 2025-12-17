Explosion d’un immeuble dans l’Ain : la femme décédée retrouvée mardi s’est suicidée en ouvrant le gaz

Au lendemain de la découverte du corps d'une femme dans les décombres d'un immeuble de Trévoux (Ain) soufflé dans une explosion lundi, la gendarmerie a annoncé, ce mercredi, que le drame avait été provoqué par le suicide de cette dernière en ouvrant le gaz. L'explosion avait fait deux autres victimes, deux garçons de 3 et 5 ans.

L'explosion mortelle, qui a tué deux enfants en bas âge lundi à Trévoux dans l'Ain, a été causée par le suicide au gaz d'une femme, dont le corps a été retrouvé dans les décombres, a annoncé mercredi la procureure de la République de Bourg-en-Bresse Karine Malara.

L'enquête, menée par les gendarmes, a démontré «que la femme majeure décédée, retrouvée par les secours (mardi), a volontairement mis fin à ses jours en ouvrant le gaz dans son domicile», a écrit la magistrate dans un communiqué.

Une cellule de soutien mise en place

Pour rappel, l'explosion a eu lieu ce lundi 15 décembre aux alentours de 17h30. Elle a donc causé la mort de trois personnes dont deux frères de 3 et 5 ans, en arrêt cardio-respiratoire, qui ont rapidement été sortis des décombres, mais les secours ne sont pas parvenus à les ranimer.

D'autres ont été victimes de blessures. 13 personnes ont été hospitalisées en urgence relative, 53 autres ont été prises en charge pour des blessures légères ou en cellule psychologique, selon le bilan des secours. Le bâtiment ne s'est pas effondré mais a été ravagé.

«Une cellule coordonnée de soutien aux victimes est mise en place sous l’égide conjointe de la préfecture de l’Ain, du parquet de Bourg-en-Bresse et de la mairie de Trévoux pour apporter une aide notamment psychologique, juridique ou matérielle, dans les jours à venir, à tous ceux, qui, légèrement blessés, choqués ou en situation de détresse, en auraient le besoin», a également expliqué la procureure de la République Karine Malara.