«Elle a toujours été dans nos cœurs» : 42 ans plus tard, elle découvre qu’elle est une personne disparue

Michelle Marie Newton, disparue à l’âge de 3 ans en 1983 dans le Kentucky (Etats-Unis), a été retrouvée vivante plus de quarante ans après sous une autre identité. Localisée après l’arrestation de sa mère en Floride, elle ignorait jusqu’alors avoir été déclarée disparue.

Un destin extraordinaire. Michelle Marie Newton, enlevée en 1983 dans le Kentucky, a été localisée vivante sous une autre identité après l’arrestation de sa mère. Elle ignorait jusqu’alors avoir été déclarée disparue.

Elle avait 3 ans lors de sa disparition, le 2 avril 1983 à Louisville, dans le Kentucky. Selon le bureau du shérif du comté de Jefferson, cité par le New York Post, sa mère, Debra Newton, avait quitté le domicile familial avec l’enfant en affirmant qu’elle partait en Géorgie pour commencer un nouvel emploi. Le père de la fillette, Joseph Newton, était quant à lui resté sur place.

Pendant plus de quatre décennies, l’enfant a vécu sous une autre identité, sans savoir qu’elle figurait dans les bases de données nationales des personnes disparues. «Je n’avais jamais réalisé que j’étais une victime», a t-elle confié à WLKY.

A 40 y/o missing person case ended when Michelle Marie Newton, taken as a toddler in 1983, was found and reunited with her father in Atlanta.



Her mother was arrested for taking her. pic.twitter.com/atwW5hyZkU — Everything Georgia (@GAFollowers) December 15, 2025

Joseph Newton a poursuivi les recherches après la disparition de sa fille. Il a indiqué à la chaîne locale WLKY avoir eu un dernier échange téléphonique avec son ex-épouse entre 1984 et 1985, avant toute rupture de contact.

Une enquête qui avait été classée en 2000

L’enquête a été classée en 2000, après l’impossibilité pour les procureurs de joindre le père. En 2005, le nom de Michelle Marie Newton a été retiré des bases de données nationales. Le dossier avait été rouvert en 2016 à la demande d’un membre de la famille, sans avancée significative.

En 2025, un signalement transmis via Crime Stoppers a permis aux enquêteurs de localiser Debra Newton en Floride. Crime Stoppers est un programme né aux États-Unis en 1976 qui permet à des citoyens de transmettre anonymement des informations sur des faits criminels aux autorités, afin d’aider les enquêtes sans crainte de représailles.

La mère vivait dans une résidence pour retraités de The Villages sous le nom de Sharon Nealy. Elle a été interpellée le 24 novembre dernier. Les forces de l’ordre se sont ensuite rendues au domicile de Michelle pour lui révéler sa véritable identité. «Vous êtes une personne disparue. Vous êtes Michelle Marie Newton», lui ont-ils annoncé.

Les retrouvailles entre Michelle et son père ont eu lieu peu après. «Elle a toujours été dans nos cœurs. Je ne peux pas décrire ce que j’ai ressenti en entrant et en serrant à nouveau ma fille dans mes bras», a témoigné Joseph Newton, ajoutant : «Je n’échangerais ce moment pour rien au monde. C’était comme la voir à sa naissance. C’était comme un ange», a-t-il conclu.

Debra Newton a été mise en examen pour entrave à la garde d’enfant et libérée sous caution, versée par un membre de sa famille. Michelle et son père étaient présents lors de la comparution.