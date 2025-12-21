Emmanuel Macron confirme la construction d’un nouveau porte-avions pour remplacer le Charles de Gaulle

Ce dimanche, en déplacement aux Émirats arabes unis, le président de la République Emmanuel Macron a confirmé la construction d’un futur porte-avions afin de remplacer le Charles de Gaulle lors d’une prise de parole.

Une annonce importante pour l'avenir. C'est face aux troupes françaises engagées à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, qu'Emmanuel Macron a choisi ce dimanche de donner le coup d'envoi de la construction d'un futur porte-avions, lors d'une prise de parole sur une base militaire française.

«Nous devons être forts pour être craints et en particulier sur les mers. Voilà pourquoi conformément aux deux dernières lois de programmation nucléaire et après un examen complet et minutieux, j'ai décidé de doter la France d'un nouveau porte-avions», a indiqué le chef de l'État français, lors du traditionnel Noël avec les troupes.

«L'illustration de la puissance de notre Nation»

Une annonce suivie d'explications. «La décision de lancer en réalisation ce très grand programme a été prise cette semaine», a détaillé Emmanuel Macron.

Ce projet avait déjà été amorcé par Sébastien Lecornu, ministre des Armées de l'époque. L'actuel Premier ministre avait qualifié ce nouveau porte-avions à propulsion nucléaire de «monstre flottant». Ce dernier est destiné à remplacer le Charles de Gaulle, en entrant en service en 2038. Avec ses dimensions impressionnantes, 310 mètres de long pour un poids total de 80.000 tonnes, il surpasserait assez largement le Charles de Gaulle. De quoi permettre l'embarcation d'un équipage de 2.000 marins et jusqu'à 30 avions de combat.

Selon le chef de l'État, «ce nouveau porte-avions sera l'illustration de la puissance de notre nation. Ce chantier va directement irriguer notre économie et les 800 fournisseurs, dont 80% sont des PME impliquées dans la construction. Je serai le garant de cet engagement en faveur de nos entreprises puisque je me déplacerai sur le chantier en février prochain afin de les rencontrer».

Le président de la République a réalisé cette annonce lors d'une visite aux Émirats arabes unis, un allié militaire avec lequel Paris souhaite renforcer son «partenariat stratégique» et dont il espère plus de coopération dans sa lutte contre le narcotrafic.