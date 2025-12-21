Orages : voici les 6 départements placés en vigilance jaune ce lundi

L'institut national de météorologie a placé six départements français en vigilance jaune orages, ce lundi 22 décembre.

Le tonnerre risque de gronder. Six départements du sud de l'Hexagone seront en proie aux orages ce lundi 22 décembre, a annoncé Météo-France.

Les six départements concernés par cette vigilance jaune orages sont : l'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Var, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud.

© Météo-France

Cette vigilance jaune sera en vigueur toute la journée, de la nuit de dimanche 21 à lundi 22 décembre à la soirée suivante.

Si la journée du lundi 22 décembre sera marquée par les perturbations orageuses dans le sud-est de la France, l'ensemble du pays est en proie aux alertes. Météo-France a ainsi anticipé des phénomènes de pluie-inondation, de crues, de vent, de neige-verglas, de vague-submersion ou encore d'avalanches.