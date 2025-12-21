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Orages : voici les 8 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Le prévisionniste Météo-France a placé 8 départements en vigilance jaune ce dimanche 21 décembre pour des risques d'orages.

Le ciel devrait gronder dans certains territoires. Huit départements ont été placés en vigilance jaune ce dimanche pour des risques d’orages par Météo-France. Ainsi, sont concernés, les Bouches-du-Rhône, la Charente, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Dordogne, le Var, la Vienne et la Haute-Vienne. 

Cinq départements du sud de la France sont également vigilance orange pluie-inondation ou crues, a annoncé Météo-France la Lozère cumulant les deux. Météo-France a précisé que les précipitations vont se renforcer progressivement «surtout en deuxième partie de journée de dimanche» et que «le maximum de cumuls s'étend sur l'axe cévenol du nord de l'Hérault au sud de l'Ardèche». 

Sur le même sujet Météo : retour du froid, averses... Quel temps fera-t-il cette semaine ? Lire

Dans son bulletin de 5h57, Vigicrues a averti que «des inondations importantes sont possibles» et que «les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles».

 

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