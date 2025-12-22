Crues : voici les 5 départements placés en vigilance orange ce lundi

En plus des dix départements en vigilance jaune «crues» pour cette journée du lundi 22 décembre, Météo-France en a placé cinq autres en vigilance orange.

Des débordements attendus ce début de semaine. Météo-France a placé cinq départements en vigilance orange pour des risques de crues pour ce lundi 22 décembre.

L'Aveyron, l'Hérault, la Lozère, le Tarn et le Var sont les territoires concernés par cette alerte.

©Météo-France

Dans leur dernier bulletin Vigicrues, les prévisionnistes ont précisé que «dimanche soir et la nuit suivante, les pluies perdurent sur les Cévennes, le Massif central et s'étendent au littoral de la Côte d'Azur, avec des précipitations intenses sur le sud des départements du Var et des Bouches-du-Rhône. Ce lundi, le temps restera très perturbé sur l'Arc méditerranéen et la Corse».

La situation perturbée persistera jusqu'à mardi

Ainsi, des inondations significatives pourraient survenir, provoquant des conditions de circulation difficiles sur les routes et des perturbations dans les transports ferroviaires.

Par ailleurs, des coupures d'électricité pourront être possibles et les digues risqueront d'être fragilisées ou submergées.

Les alertes seront actualisées régulièrement pour suivre l'évolution de la situation météorologique perturbée qui persistera jusqu'à mardi dans la région méditerranéenne.

Le département du Var a également été placé en vigilance orange pour «pluie-inondation».