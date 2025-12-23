Neige-verglas : voici les 28 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Météo-France a placé 28 départements en vigilance jaune pour un risque de neige-verglas concernant la journée de ce mercredi 24 décembre.
Une alerte qui concerne des régions s’étalant du sud-ouest au nord-est de l’Hexagone. Météo-France a placé 28 départements en vigilance jaune pour des risques neige et verglas ce mercredi.
Les départements concernés par cette vigilance sont l’Ain, l’Allier, l'Ariège, l'Aveyron, le Cher, la Creuse, la Côte-d'Or, le Doubs, l'Eure-et-Loire, la Haute-Garonne, l'Indre, l'Indre-et-Loire, l’Isère, le Jura, le Loir-et-Cher, la Loire, la Haute-Loire, le Loiret, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Haut-Rhin, le Rhône, la Saône-et-Loire, la Haute-Vienne, l'Yonne et enfin, le Territoire de Belfort.
«De l'Alsace Lorraine à la Bourgogne Franche-Comté et jusqu'à l'Auvergne Rhône-Alpes la couverture nuageuse compacte s'accompagne parfois de quelques bruines ou flocons», a anticipé Météo-France pour la matinée de mercredi.
«De l'Alsace Lorraine jusqu'au Poitou et l'Auvergne Rhône-Alpes et l'est de PACA, ainsi que sur le sud de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées, le ciel couvert donne de faibles précipitations, avec un peu de neige à partir de 300 à 500 mètres, voire des flocons jusqu'en plaine», a précisé cette même source concernant ce mercredi après-midi.
«En début de nuit, les précipitations se décalent vers l'ouest de Rhône-Alpes et de la PACA, avant de gagner l'est du Languedoc en se renforçant, avec un risque localisé de pluie verglaçante sur la Drôme, alors que la neige tombe à très basse altitude sur le Lyonnais, en moyenne vallée du Rhône, sur Isère, Drôme et Ardèche, pouvant donner quelques cm en plaine», a conclu l’organisme météorologique de référence.
Météo-France a également placé deux départements en vigilance orange pour le même risque.