Neige-verglas : voici les 28 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Météo-France a placé 28 départements en vigilance jaune pour un risque de neige-verglas concernant la journée de ce mercredi 24 décembre.

Une alerte qui concerne des régions s’étalant du sud-ouest au nord-est de l’Hexagone. Météo-France a placé 28 départements en vigilance jaune pour des risques neige et verglas ce mercredi.

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Les départements concernés par cette vigilance sont l’Ain, l’Allier, l'Ariège, l'Aveyron, le Cher, la Creuse, la Côte-d'Or, le Doubs, l'Eure-et-Loire, la Haute-Garonne, l'Indre, l'Indre-et-Loire, l’Isère, le Jura, le Loir-et-Cher, la Loire, la Haute-Loire, le Loiret, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Haut-Rhin, le Rhône, la Saône-et-Loire, la Haute-Vienne, l'Yonne et enfin, le Territoire de Belfort.

«De l'Alsace Lorraine à la Bourgogne Franche-Comté et jusqu'à l'Auvergne Rhône-Alpes la couverture nuageuse compacte s'accompagne parfois de quelques bruines ou flocons», a anticipé Météo-France pour la matinée de mercredi.

«De l'Alsace Lorraine jusqu'au Poitou et l'Auvergne Rhône-Alpes et l'est de PACA, ainsi que sur le sud de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées, le ciel couvert donne de faibles précipitations, avec un peu de neige à partir de 300 à 500 mètres, voire des flocons jusqu'en plaine», a précisé cette même source concernant ce mercredi après-midi.

«En début de nuit, les précipitations se décalent vers l'ouest de Rhône-Alpes et de la PACA, avant de gagner l'est du Languedoc en se renforçant, avec un risque localisé de pluie verglaçante sur la Drôme, alors que la neige tombe à très basse altitude sur le Lyonnais, en moyenne vallée du Rhône, sur Isère, Drôme et Ardèche, pouvant donner quelques cm en plaine», a conclu l’organisme météorologique de référence.

Météo-France a également placé deux départements en vigilance orange pour le même risque.