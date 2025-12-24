Plainte contre Intermarché : «C’est un beau combat que d’aller au secours des poissons», concède Georges Fenech

Georges Fenech est l’invité de L’heure des pros sur CNEWS, ce mercredi 24 décembre. «Je trouve que c’est un beau combat que d’aller au secours des poissons, il y a un vrai problème de protection de la faune marine», a lancé l’avocat, revenant sur le fait qu’une ONG a déposé plainte contre Intermarché à la suite de sa publicité de Noël, mettant en scène un loup devenant "végétarien", alors que celui-ci continue pourtant de manger du poisson.