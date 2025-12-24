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Plainte contre Intermarché : «C’est un beau combat que d’aller au secours des poissons», concède Georges Fenech

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Georges Fenech est l’invité de L’heure des pros sur CNEWS, ce mercredi 24 décembre. «Je trouve que c’est un beau combat que d’aller au secours des poissons, il y a un vrai problème de protection de la faune marine», a lancé l’avocat, revenant sur le fait qu’une ONG a déposé plainte contre Intermarché à la suite de sa publicité de Noël, mettant en scène un loup devenant "végétarien", alors que celui-ci continue pourtant de manger du poisson.

IntermarchéplainteJustice

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