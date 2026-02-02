Municipales 2026 : attention, la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales approche

Les municipales de mars 2026 approchent mais pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. Voici la date limite pour effectuer la procédure.

Attention, il ne vous reste plus beaucoup de temps. Pour pouvoir voter lors des municipales de 2026, être citoyen français et majeur ne suffit pas. En effet, il faut également être inscrit sur les listes électorales.

Ainsi, les personnes n’étant pas encore inscrites et souhaitant voter lors du scrutin doivent désormais effectuer leur inscription directement auprès des services dédiés de leur mairie. En effet, la procédure en ligne s'est achevée le 4 février dernier.

Pour s’inscrire sur la liste électorale d’une commune, il faut fournir une preuve d’identité : une carte d’identité française ou un passeport ou un justificatif d’identité à usage unique mais aussi un justificatif liant le futur électeur à la commune.

Les électeurs en devenir ont jusqu’au 6 février auprès de leur mairie. Pour rappel, les élections municipales ont lieu les 15 et 22 mars prochain.