Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

CDI jeunes : la CFDT rejette la proposition faite par le Medef

Le CDI jeunes a déjà été rejeté par la CGT et le gouvernement. [STEPHANE DE SAKUTIN / AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

La secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon a rejeté ce samedi 14 février la proposition du Medef visant à créer un CDI moins protecteur pour les jeunes éloignés de l'emploi, plus communément connu sous le nom de CDI jeunes.

Un refus net. Alors que le Medef a proposé la création d’un CDI jeunes moins protecteur, la secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon a rejeté ce samedi 14 février la proposition du syndicat patronal.

«Les propositions qui ont été faites sont des propositions qui appartiennent au Medef» et «je n'ai pas envie de discuter sur cette base-là», a déclaré la numéro un de la CFDT sur France Inter.

Cette proposition d'un CDI «pouvant être rompu sans motif pendant les premières années» figurait parmi des documents distribués aux autres numéros un des organisations patronales et syndicales réunis le 28 janvier au siège du Medef.

Depuis, la CGT a qualifié cette proposition de «déclaration de guerre contre les jeunes et les salariés», et le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou a assuré début février qu'elle «n'était pas reprise» par le gouvernement.

Des propositions à venir

«Je pense que ce n'est pas du tout la bonne façon de démarrer une discussion», a ajouté Marylise Léon, voyant «une responsabilité collective de parler des jeunesses» et «de s'adresser aux plus jeunes qui ont des grandes difficultés d'entrer dans l'emploi».

«La CFDT fera d'autres propositions très prochainement», a-t-elle par ailleurs affirmé.

En vue des élections municipales, le Pacte de pouvoir de vivre, une alliance de la société civile née en 2019, dont fait partie la CFDT, a formulé plusieurs propositions destinées à accroître les «pouvoirs de ville» sur des thématiques du quotidien, comme le logement, l'eau, l'énergie ou encore l'accueil de la petite enfance.

Dans ce pacte, «on défend l'idée d'avoir un droit à l'emploi» en soutenant par exemple «des projets du type territoire zéro chômeurs longue durée qui sont des associations qui créent des entreprises à but d'emploi», a par exemple cité Marylise Léon.

Sur le même sujet «CDI jeunes» : quel est ce projet de contrat du Medef auquel le gouvernement a dit non ? Lire

L'objectif consiste à créer «une niche d'activité», «des emplois en proximité qui ont une utilité, qui sont sur un terrain non concurrentiel», a-t-elle précisé.

SociétéCFDTMedefCDI

À suivre aussi

Réapparition en ligne du site Cocoland : Sarah el Haïry annonce avoir saisi la justice pour deux autres sites
Prévu pour 2028, ligne Paris-Bordeaux... Ce que l'on sait du premier TGV de Velvet, futur concurrent de la SNCF
Pourquoi le 8 mars a-t-il été choisi pour célèbrer la Journée internationale des droits des femmes ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités