En Isère, des producteurs locaux peuvent vendre leurs produits dans cette boutique autonome

En Isère, une ville de 2.000 habitants s'est équipée d'un commerce autonome permettant aux producteurs locaux de vendre leurs produits sans les contraintes de tenir une boutique.

Après La Poste, Mondial Relay et Vinted, une petite ville met en place le Eat Locker. Ce magasin autonome permet aux producteurs locaux de vendre sept jours sur sept de 6 à 22h, sans avoir besoin d'être présents sur place.

À Villette-de-Vienne en Isère, Sandrine Constantini est à l'initiative de ces 427 casiers. Le but est de palier le manque de commerces dans les zones rurales. Fromage, charcuterie, ou encore pizza, les produits sont nombreux dans ces lockers (casiers) que les producteurs remplissent.

Pour Lorine Ferreiro, dirigeante d'une entreprise en ligne de produits italiens appelée «Mon supermarché italien», c'est l'opportunité parfaite pour vendre ses produits «sans être toute la journée au magasin». Les usagers choisissent leur achat sur une tablette, payent puis récupèrent la commande dans un des casiers.

Les clients y voient un avantage à consommer local et «en circuit court» sans restriction d'horaires. Des boutiques dans le nord du département vivent déjà un grand succès. Six autres boutiques devraient prochainement ouvrir.