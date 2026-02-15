«Les membres de La France insoumise ont une liberté d'expression à géométrie variable», déplore Éric Revel.

Après la mort de Quentin, le jeune militant de 23 ans, victime d’une violente agression en marge d’une conférence de l’eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon, les réactions politiques ont été nombreuses, notamment LFI, qui se défend. Pour le journaliste Éric Revel, «les membres de La France insoumise ont une liberté d'expression à géométrie variable».