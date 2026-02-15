Mort de Quentin : Jean-Luc Mélenchon exprime la «sidération», l'«empathie» et la «compassion» des Insoumis

Présent au meeting de campagne de la candidate insoumise pour les municipales à Montpellier, Jean-Luc Mélenchon a réagi à la mort de Quentin à Lyon, exprimant «l’empathie» de la France insoumise et dénonçant les «calomniateurs» qui essaient de lier son parti au drame.

Le leader insoumis dénonce des calomnies envers son parti. Jean-Luc Mélenchon a réagi ce dimanche 15 février à la mort de Quentin, un étudiant proche des identitaires, tué jeudi après une violente agression en marge d'une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan à Lyon.

Nous exprimons notre empathie à la famille du jeune Quentin, mort à l’issue d’une rixe.



Nous savons quelle est la douleur d’un parent qui perd un enfant, quelles que soient les opinions portées.



Pour nous, la non-violence est un choix philosophique fondamental. La violence… pic.twitter.com/J28iTrOaUq — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) February 15, 2026

«A l’issue de la mort de cet homme bien jeune dans une rixe, nous exprimons notre sidération, notre empathie et notre compassion pour la famille et pour les proches», a ainsi déclaré Jean-Luc Mélenchon, présent lors d’un meeting de campagne de la candidate insoumise à la mairie de Montpellier, Nathalie Oziol.

«Nous savons quelle est la douleur d’un parent qui perd un enfant et nous y compatissons quelles que soient les opinions portées», a ajouté le leader insoumis, rappelant que «la mort n’a rien n’à faire dans nos pratiques et dans nos rangs (…) Nous sommes hostiles et opposés à la violence».

Des images de personnes se battant dans la rue, de jour, ont été diffusées. Rima Hassan est arrivée à 18 h 20 sur le perron de l'IEP de Lyon : la nuit était déjà tombée.



Notre service d'ordre s'est déployé pendant toute la durée de sa présence. Durant cette période, il ne s'est… pic.twitter.com/c0YxMiVked — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) February 15, 2026

Par ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé les «calomniateurs», qui associent la mort de Quentin à la France insoumise. Le troisième homme de la présidentielle de 2022 a ainsi estimé que «Tout a été arrangé pour faire croire à une sorte d'expédition de notre service d'ordre contre le jeune homme», tonnant «Mensonges ! Nous n'avons rien à voir avec cette histoire. Tous ceux qui affirment le contraire sont des calomniateurs !»

Le leader insoumis est allé plus loin, estimant : «C’est nous qui sommes agressés, réunion après réunion, par des gens qui s’appellent tantôt Némésis, tantôt Nous vivrons et qui viennent dans les salles, pousser des cris, se rouler par terre et essayer de prendre des coups et à chaque fois nous les repoussons en nous moquant d’eux».

Pour rappel, le jeune Quentin, âgé de 23 ans, est mort ce samedi des suites des nombreuses blessures qu’il a reçues jeudi dernier en marge de la venue de Rima Hassan à Lyon. L’avocat de la famille a refusé le terme de «rixe» estimant qu’il s’agissait plutôt «d'un lynchage gratuit de la part de plusieurs individus, en surnombre et armés».