Orages : voici les 9 départements placés en vigilance jaune ce lundi

L'Institut national de météorologie a placé 9 départements en vigilance jaune orages, pour la journée de ce lundi 16 février. Voici lesquels.

La journée sera électrique. Météo-France a placé 9 départements en vigilance jaune pour un risque d'orages, ce lundi 16 février.

Les départements concernés par cette alerte sont la Manche, le Calvados, la Seine-Maritime, l'Eure, le Val-d'Oise, les Yvelines, l'Essonne, la Seine-et-Marne et Paris.

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Météo-France a également placé quatre départements en vigilance orange pour un risque de pluie et d'inondation ce lundi.

«La journée est marquée par beaucoup de précipitations, amenant des cumuls importants en particulier au sud de la Garonne, mais aussi sur les contreforts ouest du Massif central et du Jura aux Alpes», indiquent les prévisionnistes.

«Sur le reste du pays, la journée est également bien maussade. Les averses sont fréquentes, accompagnées d'un vent d'ouest à nord-ouest sensible, qui souffle à 50/60 km/h dans les terres et jusqu'à 70/90 km/h près de la Manche. Les averses pourront s'accompagner de grésil et de coups de tonnerre sur la moitié nord du pays», ajoutent-ils.