Revoir ses anciens camarades de lycée a des bienfaits surprenants sur le bien-être, met en avant une étude scientifique

Et si votre prochaine réunion de lycée était bien plus qu'un simple moment de nostalgie ? Selon une étude scientifique récente, revoir ses anciens camarades de classe pourrait avoir un effet inattendu mais puissant sur le moral : renforcer le sentiment de gratitude et, par ricochet, améliorer le bien-être.

A l'approche des 10,20 ou 30 ans de diplôme, beaucoup hésitent à participer aux retrouvailles, redoutant comparaisons sociales ou souvenirs embarrassants. Et pourtant, une étude publiée récemment dans la revue Personality and Individual Differences met en évidence un lien clair entre expériences nostalgiques et augmentation du sentiment de gratitude.

Un véritable «booster» d'humeur

Certains participants ont répondu à des questions sur leurs souvenirs, leur niveau de gratitude et leur sentiment de connexion sociale. D'autres ont écouté des chansons associées à leur adolescence avant d'évaluer leurs émotions.

Et les résultats montre que la nostalgie pousse les individus à réfléchir à leurs relations passées et à mesurer l'importance de leurs liens sociaux. Ce retour sur le passé favorise un sentiment de reconnaissance pour le parcours accompli et les personnes qui l'ont jalonné.

Ces conditions rejoignent les travaux du psychiatre Robert Waldinger, directeur de la plus longue étude scientifique sur la vie adulte. Selon lui, la qualité des relations humaines constitue le principal facteur prédictif d'une vie longue et satisfaisante. A l'inverse, l'isolement social est associé à une hausse des des troubles psychologiques, de l'insomnie, d'un affaiblissement immunitaire et même du déclin cognitif.

Les auteurs de l'étude estiment que les interactions réelles, comme celle d'une réunion d'anciens élèves, ont un impact émotionnel plus profond que les échanges numériques, souvent propices aux comparaisons. En ravivant les souvenirs communs et le sentiment d'appartenance, ces retrouvailles agiraient comme un véritable «booster» d'humeur.