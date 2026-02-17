Toute l’actu en direct 24h/24
Crue de la Seine à Paris : après les fortes pluies, un nouveau pic attendu en fin de semaine

La pluie continue de tomber sur Paris et le niveau de la Seine s'en ressent. La prévision haute pour la fin de semaine fait état d'un pic à 3m78.

La Seine déborde. Sous l'effet des fortes pluies, le niveau du fleuve fluctue, avec une tendance à la hausse. Après un pic à 3m68 mardi, au point de mesure de Paris-Austerlitz, les données Vigicrues prévoient une nouvelle élévation en fin de semaine.

Après le passage de la tempête Pedro, la prévision haute du niveau de la Seine s'établit pour l'heure à 3m78, le vendredi 20 février à 14h. L'estimation basse s'élève à 3m43 et l'intermédiaire à 3m63.

Une première alerte avait été déclenchée dimanche 15 février, lorsque le niveau du fleuve a dépassé les 3m20, à partir duquel les autorités ferment une partie des voies sur berges. Des barrières ont ainsi été installées à plusieurs endroits pour empêcher les piétons, cyclistes et automobilistes de les emprunter.

d'autres fermetures de voies possibles

D'après les informations de France 3, la circulation est particulièrement entravée entre le pont du Garigliano et Bir Hakeim, ainsi qu'entre le tunnel des Tuileries et celui d'Henri IV sur la voie Georges Pompidou et sur son prolongement piéton du parc rives de Seine.

La liste complète des voies fermées peut être consultée sur le site de la Ville. De nouvelle fermetures risquent d'être ordonnées si le niveau de la Seine dépasse 3m7.

D'après la mairie de Paris, cet épisode de crue est «classique» pour la saison. La Seine a effectivement connu des phénomènes bien plus impressionnants, notamment en 1910, avec la «Grande crue». Le 28 janvier de cette année-là, le niveau du fleuve avait atteint 8,62m au pont d'Austerlitz.

