Mort de Quentin : Mathilde Panot demande à ce que le collectif Némésis «soit tenu en dehors» des meetings de LFI, «sinon ça va mal finir»

La cheffe des députés Insoumis Mathilde Panot a demandé lundi à ce que le collectif identitaire Némésis «soit tenu en dehors» de leurs «meetings» ou «manifestations», au risque que cela finisse «mal», dans un contexte éruptif après l'agression mortelle du jeune militant nationaliste Quentin Deranque.

«Cela va mal finir si on laisse la violence dégénérer». La cheffe des députés Insoumis Mathilde Panot a demandé lundi à ce que le collectif identitaire Némésis «soit tenu en dehors» de leurs «meetings» ou «manifestations», au risque que cela finisse «mal», quelques jours après l'agression mortelle du jeune militant nationaliste Quentin Deranque.

«Nous ne demandons même pas la dissolution de Némésis. Nous demandons à ce que Némésis soit tenu en dehors de nos meetings, en dehors de nos conférences, en dehors de nos manifestations. Sinon ça va mal finir», a prévenu Mathilde Panot sur LCP.

Mort de Quentin à Lyon : "Nous demandons à ce que Nemesis soit tenu en dehors de nos conférences, de nos meetings, de nos manifestations", dit @MathildePanot, qui demande par ailleurs la dissolution de la Brigade française patriote.#LCPolpic.twitter.com/S1VmKxAOfz — LCP (@LCP) February 16, 2026

«Nous avons alerté depuis des années sur la manière dont nos meetings, nos manifestations, étaient attaqués par des groupes d'extrême droite (...) Il y a alerte dans ce pays, ça va mal finir si on laisse la violence dégénérer», a-t-elle martelé, citant la mort de l'ancien international de rugby argentin Federico Martin Aramburu, pour laquelle deux militants d'ultradroite vont être prochainement jugés.

Selon le collectif Némésis, proche de l'extrême droite et se revendiquant féministe, Quentin Deranque était chargé d'assurer la sécurité de plusieurs de ses militantes venues manifester contre une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon. Le gouvernement a pointé la possible implication du groupe antifasciste dissous «La Jeune garde» dans cette agression mortelle.

«S’il y a des ex-Jeune Garde, j’appelle à ce qu’ils soient punis»

«S'il y a des gens ex-Jeune Garde qui se trouvent dedans, j'appelle à ce qu'ils soient punis», mais «cela n'a rien à voir avec nous», a protesté Mathilde Panot, alors que LFI est sous le feu des critiques pour ses liens présumés avec cette association dont émane un de ses députés, Raphaël Arnault.

«Je pense que la manière dont ce drame est instrumentalisé est lamentable politiquement et vise à marginaliser La France insoumise», a ajouté cette dernière.

Cette prise de position a cependant suscité l'ire de la fondatrice de Némésis Alice Cordier, qui sur X a interpellé Mathilde Panot: «Que sous entendez-vous par “ça va mal finir“ ? (...) Vous nous menacez de mort ?».

Madame @MathildePanot,



Que sous entendez-vous par « ça va mal finir » ?



Le constat c’est qu’aujourd’hui, un homme est mort aux abords d’un de vos meetings en nous protégeant.



C’est donc cela que vous sous-entendez ? Vous nous menacez de mort ? https://t.co/eupebJeu17 — Alice Cordier (@CordierAlice2) February 16, 2026

Le vice-président du Rassemblement national Sébastien Chenu a abondé en ce sens en défendant la liberté d’expression.

Ce n’est pas ça la démocratie @MathildePanot . Chacun a le droit de s’exprimer sans risquer sa vie parce que vos amis de la Jeune garde ont décidé de tuer. Nous sommes des démocrates, nous n’empêchons personne de s’exprimer, vous feriez mieux de vous reprendre illico https://t.co/idzp1De9Z8 — Sébastien Chenu (@sebchenu) February 16, 2026

«Ce n’est pas ça la démocratie Mathilde Panot. Chacun a le droit de s’exprimer sans risquer sa vie parce que vos amis de la Jeune garde ont décidé de tuer. Nous sommes des démocrates, nous n’empêchons personne de s’exprimer, vous feriez mieux de vous reprendre illico», a estimé ce dernier sur X.