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En directMort de Quentin : neuf suspects interpellés, dont l'assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault

[Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Quelques jours après le décès de Quentin Deranque, qui a succombé à des coups portés des individus masqués et cagoulés, six suspects ont été identifiés, tous membres de la Jeune garde. Neuf personnes ont été interpellées, dont l’assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault. Suivez notre direct.
Sur les réseaux
«Le ménage doit être fait dans vos rangs. Et vite», lance Sébastien Lecornu à Jean-Luc Mélenchon

Alors que parmi les 9 interpellés dans l'enquête sur la mort de Quentin figure un assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault, le Premier ministre a de nouveau pointé le parti de Jean-Luc Mélenchon. «Le ménage doit être fait dans vos rangs. Et vite», a-t-il écrit sur X. 

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Quatre nouveaux suspects interpellés, soit 9 au total

Le procureur annonce l'interpellation de quatre nouveaux suspects, soit 9 au total. 

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Raphaël Arnault indique avoir engagé les procédures pour mettre fin au contrat de son assistant parlementaire
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Un cinquième suspect interpellé

Un cinquième homme a été interpellé ce mardi dans l'enquête sur la mort de Quentin. Le suspect a été interpellé dans la banlieue lyonnaise, a précisé le procureur de Lyon Thierry Dran. 

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Jordan Bardella accuse Jean-Luc Mélenchon
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Jacques-Elie Favrot, l’assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault, fait partie des personnes interpellées

Parmi les quatre personnes interpellées figure Jacques-Elie Favrot, assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault. 

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Quatre suspects ont été interpellés, selon une source proche du dossier

Quatre hommes ont été interpellés dans l'enquête sur la mort de Quentin Deranque, a confirmé le procureur de Lyon Thierry Dran. 

Info CNews
Les 6 suspects identifiés à ce stade étaient membres de la Jeune Garde

Six suspects ont été identifiés dans l'enquête sur la mort de Quentin Deranque, 5 jeunes hommes et une jeune femme. Tous étaient membres de la Jeune garde, selon une source proche du dossier à CNEWS. 

Déclaration
Gérald Darmanin : "La Jeune Garde tue, et La France insoumise devrait le condamner"

"La Jeune Garde tue, et La France insoumise devrait le condamner", a déclaré mardi le ministre de la Justice Gérald Darmanin après l'agression mortelle à Lyon du jeune militant nationaliste Quentin Deranque en marge d'une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan.

 "Il y a une violence incontestable" qui concerne La France insoumise et la Jeune Garde, a estimé le garde des Sceaux devant les députés lors des questions au gouvernement, en reprochant à LFI de considérer ce mouvement antifasciste comme "une organisation alliée".

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Laurent Wauquiez charge l'extrême gauche

«Non ce n’est pas l’extrême gauche qui est agressée, c’est l’extrême gauche qui agresse. Non ce ce n’est pas la police qui tue, c’est l’extrême gauche qui tue. Non ce n’est pas l’extrême gauche qui défend la morale de la République, c’est l’extrême gauche qui menace la République. Tout ceci doit cesser», a chargé Laurent Wauquiez. 

Alerte
«Les images sont insoutenables», dénonce Sébastien Lecornu

«Les images sont insoutenables, la vérité judiciaire doit passer et sans aucune pression sur les enquêteurs», a vivement regretté le Premier ministre Sébastien Lecornu, au sujet de la mort de Quentin. 

En vidéo
Gérald Darmanin dénonce la mort de Quentin

«La brutalisation de la vie politique doit s'arrêter», a lancé Gérald Darmanin depuis l'Assemblée nationale. 

Alerte
Les députés respectent une minute de silence

Les députés respectent une minute de silence dans l'hémicycle en hommage à Quentin, tué à Lyon. 

Plusieurs suspects identifiés, certains liés à l'ultragauche, selon une source proche du dossier à l'AFP

Plusieurs suspects ont été identifiés, dont certains liés à l'ultragauche, dans l'enquête sur la mort du jeune militant nationaliste Quentin Deranque, a appris mardi l'AFP de source proche du dossier. Les suspects appartenant à la «mouvance d'ultragauche» ne sont pas fichés S, a précisé cette source.

Le jeune homme a succombé à Lyon des coups portés par au moins six individus masqués et cagoulés, selon des déclarations du procureur lundi. 

Alerte
Une minute de silence sera respectée à l'Assemblée nationale à 15h

Une minute de silence sera respectée en la mémoire de Quentin à l'Assemblée nationale, à 15h, annonce Eric Ciotti. 

LFI rejette toute responsabilité et dénonce une «récupération» politique

Le coordinateur de La France insoumise, Manuel Bompard, a assuré mardi qu'il n'y avait "aucun lien" entre son mouvement et la mort du jeune militant nationaliste Quentin Deranque, rejetant des accusations "mensongères".

"J'appelle tout le monde à la responsabilité et à la vigilance parce que, quand on lance des accusations infondées, graves et mensongères, ça a des conséquences", a-t-il dit sur France Inter. "Il y a aucune responsabilité politique de La France insoumise dans ce drame", a-t-il affirmé.

Le député Insoumis Éric Coquerel, sur RTL, a lui dénoncé une "récupération sordide et politicienne" de ce décès. Il a estimé que les attaques contre La France insoumise avaient pour but d'"affaiblir, voire d'éliminer la seule force alternative de gauche, peut-être capable d'empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir".

Déclaration
Il n'y aura plus de «meetings» dans les universités en cas risques de troubles à l'ordre public, prévient le ministre de l'Enseignement supérieur

Le ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, a annoncé mardi sur BFMTV qu'il n'y aurait pas d'autres "meetings" dans les universités si un risque de trouble à l'ordre public est avéré, quelques jours après la mort du jeune militant nationaliste Quentin Deranque à Lyon.

"Avec les risques qu'on a aujourd'hui qui sont maintenant tristement très très clairs, évidemment non, il n'y aura pas d'autres meetings" de ce type-là dans les établissements, a indiqué le ministre, précisant avoir envoyé une circulaire aux préfets et aux recteurs en ce sens, tout en soulignant que la décision reviendrait à la fin aux présidents d'universités. 

«Au moins six» personnes pas encore identifiées ont frappé Quentin, l'enquête requalifiée en «homicide volontaire» par le procureur

Lors d'une conférence de presse tenue hier, lundi 16 février, le procureur de Lyon a annoncé requalifier l'enquête sur la mort de Quentin, qui a succombé à des coups portés par au moins six individus masqués et cagoulés qui ne sont pas encore identifiés «homicide volontaire».

Quand il a été pris en charge par les secours jeudi soir, le jeune homme «présentait essentiellement des lésions à la tête», «au delà de toute ressources thérapeutique et mortelles à brève échéance», a ajouté Thierry Dran lors de sa prise de parole.

Contrairement à ce qu'une source proche de l'enquête avait initialement déclaré à l'AFP, aucun coup de couteau n'a été porté à cet étudiant de 23 ans, sans casier judiciaire, a précisé le magistrat.

La police a entendu «plus d'une quinzaine de témoins» et analyse des vidéos de l'agression, mais «au moment où je vous parle, il n'y a pas eu d'interpellation», a déclaré Thierry Dran. «L'enquête cherche à identifier l'ensemble des auteurs directs des faits criminels».

Alors que le gouvernement a pointé du doigt le groupe antifasciste «La Jeune Garde», le procureur a refusé d'en dire plus sur le profil des agresseurs. «Quand on aura interpellé les gens, on va vous en dire plus sur leur appartenance», a-t-il éludé, disant vouloir se baser «non pas sur des rumeurs, mais sur des éléments» d'investigation.

mort de Quentin

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