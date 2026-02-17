Gérald Darmanin : "La Jeune Garde tue, et La France insoumise devrait le condamner"

"La Jeune Garde tue, et La France insoumise devrait le condamner", a déclaré mardi le ministre de la Justice Gérald Darmanin après l'agression mortelle à Lyon du jeune militant nationaliste Quentin Deranque en marge d'une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan.

"Il y a une violence incontestable" qui concerne La France insoumise et la Jeune Garde, a estimé le garde des Sceaux devant les députés lors des questions au gouvernement, en reprochant à LFI de considérer ce mouvement antifasciste comme "une organisation alliée".