Comment se fait-il que le Ramadan tombe en même temps que le Carême cette année ?

Ce mercredi 18 février, les chrétiens entrent dans le Carême. À l'instar de l'année dernière, cette date coïncide également avec le début du Ramadan. Ces deux temps de jeûne et de prière tombent quasi en même temps, et ce n'est pas vraiment un hasard.

Pour la deuxième année consécutive, le Ramadan et le Carême chrétien coïncident. Et pour cause : le Carême débutera le 18 février, le mercredi des Cendres, tout comme le Ramadan. En revanche, leurs dates de fin seront différentes : le Carême s'achèvera le 2 avril, Jeudi saint, qui marque le début des festivités de Pâques, tandis que le Ramadan se terminera le 19 mars.

Des dates de début similaires, qui s'expliquent par le suivi du calendrier lunaire.

une synchronicité inédite

De son côté, le Carême commence quarante-six jours avant la fête de Pâques. Contrairement à d'autres fêtes chrétiennes, celle-ci n'a pas de date fixe, mais dépend de la Lune : elle tombe le dimanche qui suit le 14e jour du cycle lunaire, selon un calcul fixé par le concile de Nicée, en 325, qui s'appuie sur l'équinoxe de printemps.

En 2026, l’équinoxe de printemps tombe le vendredi 20 mars. La première pleine lune suivant le 20 mars tombe le jeudi 2 avril et le dimanche suivant cette pleine lune sera le dimanche 5 avril. Cette année, Pâques sera donc fêté le 5 avril.

Le Ramadan, quant à lui, dure 29 ou 30 jours. Ses dates sont aussi calculées en fonction des cycles lunaires. Comme chaque année en France, la date définitive a été annoncée par la Grande Mosquée de Paris. Mardi soir celle-ci a confirmé que le Ramadan commençait bien ce mercredi.

Cette année, une synchronicité inédite depuis 1863 se produit : dans la nuit du 17 au 18 février, le Nouvel An lunaire, le Ramadan et le Carême s’ouvriront à moins de 24 heures d’intervalle.