Mort de Quentin : «La relation avec LFI est rompue», estime François Hollande

Ce mercredi, François Hollande a pris la parole au sujet du décès de Quentin Deranque, étudiant et militant nationaliste, tué à Lyon. Deux collaborateurs du député de La France insoumise Raphaël Arnault figurent parmi les suspects placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête. L'ancien président de la République a affirmé que de son côté, «la relation avec LFI est rompue».

Ils tournent le dos au mouvement mélenchoniste. Ce mercredi, François Hollande a indiqué que les socialistes ne pouvaient «plus avoir d'alliance» avec LFI, y compris au second tour des municipales. Ce dernier a notamment qualifié le mouvement «d'extrême gauche», par ses liens avec le groupe antifasciste la Jeune Garde.

Il a également affirmé au micro de BFMTV/RMC, que «la relation avec LFI est totalement rompue» car le mouvement «a manqué à ses engagements» sur le refus de la «brutalisation» du débat politique.

En effet, deux collaborateurs du député de La France insoumise, Raphaël Arnault, figurent parmi les suspects placés en garde à vue, dans le cadre de l’enquête sur la mort du militant d’extrême droite, Quentin Deranque, à Lyon. Plusieurs d’entre eux font l’objet d’une fiche «S» pour radicalisation politique, en raison de leur appartenance à la Jeune Garde.

"La relation avec LFI est rompue", affirme François Hollande pic.twitter.com/P24PQvXTLR — RMC (@RMCInfo) February 18, 2026

«Jean-Luc Mélenchon n'a pas sa place au second tour»

«Pour les scrutins municipaux, il ne peut pas y avoir d'alliance entre les socialistes ou les formations de la gauche réformiste et LFI au deuxième tour, c'est clair», a déclaré l'ancien président socialiste.

Au sujet de la présidentielle, «Jean-Luc Mélenchon n'a pas sa place au second tour. J'en prends ici à la fois la promesse, l'engagement et le pari», a-t-il ajouté.

«Cette espèce de brutalité dans l'expression, la dénonciation permanente, la mise en accusation... ce ne sont pas les seuls mais il y a une volonté de faire qu'il n'y ait plus rien entre l'extrême droite et cette gauche radicale ou cette extrême gauche. Que le débat soit focalisé entre ces formes de brutalité», a-t-il jugé.

Pour lui, LFI est bien un mouvement «d'extrême gauche», comme l'a classifié le ministère de l'Intérieur, pour «avoir accepté d'avoir un lien avec un groupe, en l'occurrence la Jeune Garde qui fait du combat physique son but et sa méthode».

«S'il fallait faire la démonstration, elle est faite. Qu'est-ce que c'est qu'un mouvement d'extrême gauche? C'est un mouvement qui entretient en son sein des groupes qui font autre chose que de la participation au scrutin», a-t-il expliqué.