«Si je dois me déclarer, ce sera en décembre» : François Hollande laisse planer le doute sur sa candidature à la présidentielle

Dans une interview, François Hollande a indiqué que s’il devait se présenter à la prochaine élection présidentielle, il l’annoncerait au mois de décembre. «Faire de la figuration n’a aucun intérêt», a-t-il considéré.

Un plan en tête. Alors que la rumeur sur une éventuelle candidature persiste, François Hollande a fait savoir que s’il devait se lancer dans une nouvelle course à l’Élysée, son annonce serait faite au mois de décembre.

«Si je dois me déclarer, ce sera en décembre. Le mois de décembre est celui de la candidature. D’ailleurs, c’est le mois, en décembre 2016, où j’avais annoncé que je n’étais pas candidat à un second mandat», a indiqué l’ancien chef de l’État dans un entretien sur la chaîne YouTube du journaliste Jean-Jacques Bourdin.

François Hollande va-t-il se représenter à l'élection présidentielle ?



L'ancien chef de l'État (2012-2017) dévoile les contours de son ambition et se projette sur le prochain scrutin. L'actuel député de la Corrèze aborde également des sujets plus intimes comme les femmes de sa… pic.twitter.com/1png01n9Or — Jean-Jacques Bourdin (@JJBourdin_off) May 28, 2026

«Être candidat, c’est décider à un moment de pouvoir être président. C’est le seul déterminant de ma position», a ajouté le socialiste, qui avait dit récemment «se préparer» à être candidat. Lors de son entretien, l’ancien président de la République, entre 2012 et 2017, a également insisté sur le fait qu’il ne comptait pas faire «de la figuration» en cas de candidature.

«Choisir la bonne personne»

Opposé à La France insoumise, François Hollande est convaincu qu’au sein de la gauche sociale-démocrate, où il est notamment en concurrence avec Raphaël Glucksmann, «la raison l’emportera et qu’un candidat se dégagera».

Dans cette optique, l’ancien président socialiste publiera début septembre un nouveau livre intitulé «Il est 23h45» pour dire aux Français que «nous n’avons plus beaucoup de temps».

«Nous sommes à la veille d’événements considérables qui peuvent se produire. L’hypothèse de la venue de l’extrême droite est une idée qui est là. Nous sommes dans un moment où l’unité nationale est menacée par le jeu des extrêmes», a-t-il énuméré.