Pluie-inondation : voici les 2 départements placés en vigilance orange ce mercredi

Météo-France a placé deux départements en vigilance orange pour des risques de «pluie-inondation» dans la journée de ce mercredi 18 février.

La Bretagne sous la pluie. Après le passage de la tempête Nils, les conditions climatiques restent instables dans l’Hexagone, avec notamment un épisode de pluie donnant d'importants cumuls, qui nécessitent une vigilance toute particulière dans un contexte de sols saturés.

© Météo-France

À cet égard, deux départements, le Finistère et le Morbihan, ont été placés en vigilance orange «pluie-inondation», par Météo-France pour la journée de ce mercredi. À noter que 25 autres départements du quart nord-ouest seront pour leur part placés en vigilance jaune «pluie-inondation».

Des rafales de vent de 100 à 110 km/h

«Un premier passage pluvieux aborde la Bretagne et donne des cumuls en soirée de mardi puis se décale vers l'est dans la nuit de mardi à mercredi. Un deuxième passage débute en matinée de mercredi par la façade Atlantique et impacte à nouveau en particulier le Finistère et le Morbihan, avec des cumuls qui sont de l'ordre de 30 à 50 mm, localement 60 mm», annonce Météo-France.

«A l'arrière sur la Bretagne et la façade atlantique, un régime d'averses se met en place, avec parfois des orages et de fortes rafales de vent de 100 à 110 km/h sur les côtes atlantiques», précisent les prévisionnistes, qui recommandent une grande prudence dans les départements concernés.