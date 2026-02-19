Une conférence de Rima Hassan a été annulée à l’École normale supérieure, faisant suite à la mort de Quentin à Lyon, a appris CNEWS de l'ENS ce jeudi.

L'événement, initialement prévu sur le plateau de Saclay à l’initiative du syndicat des personnels FSU, représentatif de l’ENS Paris-Saclay, a été annulé à la suite des événements récents survenus à Lyon. Le syndicat a informé la présidence de l’établissement de cette décision.

L’ensemble de l’École agit dans le dialogue pour assurer la sérénité des débats et la sécurité des étudiants et du personnel. Cette initiative ne s’inscrivait pas dans le cadre académique de l’École, qui devait uniquement mettre à disposition des locaux pour l’événement. La communication de cet évènement ne relève pas de l'ENS Paris-saclay mais de celle du syndicat des personnels à l'origine de l'organisation. A notre connaissance, elle n'avait pas encore été lancée.