Antisémitisme : voici les grandes lignes de la nouvelle loi examinée au printemps prochain

Jeudi, Sébastien Lecornu a promis qu'un texte de loi visant à lutter plus efficacement contre l'antisémitisme serait examiné «dès avril» par le Parlement. Ce texte vise à élargir le délit d'apologie du terrorisme et à créer un délit de négation d'un État.

Renforcer l'arsenal législatif face à un véritable fléau. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a promis jeudi qu'un texte de loi visant à lutter contre l'antisémitisme serait examiné «dès avril» par le Parlement.

«Le gouvernement inscrira à l'ordre du jour des travaux du Parlement dès ce mois d'avril la proposition de loi portée par la députée Caroline Yadan», a affirmé Sébastien Lecornu, lors du 40ᵉ dîner du Crif (Conseil représentatif des institutions juives de France) à Paris.

«Appeler à la destruction de l'État d'Israël, c'est appeler à la mise en danger vitale d'un peuple»

Ce texte élargit le délit d'apologie du terrorisme et crée un délit de négation d'un État. Il est contesté, ses opposants y voyant un amalgame entre le peuple juif, Israël et une tentative de brider toute critique de la politique de Benjamin Netanyahu.

«Appeler à la destruction de l'État d'Israël, c'est appeler à la mise en danger vitale d'un peuple», a affirmé le Premier ministre. Par ailleurs, «soutenir Israël ce n'est pas soutenir un gouvernement mais l'existence d'un État, sa souveraineté, sa sécurité et donc le droit du peuple juif à disposer de lui-même», a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a aussi défendu la proposition faite par Emmanuel Macron d'une peine d'inéligibilité pour propos antisémites, qui «devra être également inscrite dans notre droit».

Avant lui, le président du Crif, Yonathan Arfi, avait salué cette proposition, faite par le chef de l'État à l'occasion d'une cérémonie à l'Élysée pour les vingt ans de la mort d'Ilan Halimi, jeune juif séquestré et torturé à mort en 2006.

Il s'en était vivement pris à LFI, qui, selon lui, «représente un danger existentiel pour les Français juifs», y voyant un «parti factieux» et une «secte politique dangereuse pour la République».