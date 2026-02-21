Droits de douane américains : Emmanuel Macron se félicite du coup de frein de la Cour suprême contre la politique de Donald Trump 

Ce samedi 21 février, Emmanuel Macron a salué la décision de la Cour suprême américaine qui a estimé que la politique commerciale agressive de Donald Trump était en grande partie illégale. Le président français plaide pour des relations apaisées entre les États-Unis et l’Europe.

Après le revers infligé à Donald Trump par la Cour suprême, Emmanuel Macron a salué la décision. Ce samedi 21 février, le chef de l’État s’est, en effet, félicité du rôle des «pouvoirs et contrepouvoirs dans les démocraties».

Pour rappel, ce vendredi 20 février, la Cour suprême américaine avait jugé que la politique commerciale agressive de Donald Trump était en grande partie illégale.

«Nous voulons continuer à exporter (…) et le faire selon les règles les plus loyales qui soient (…) sans subir de décisions unilatérales», a déclaré Emmanuel Macron à son arrivée au Salon de l’agriculture, ce samedi matin, estimant qu’il faut «être dans une logique d’apaisement».

Le locataire de l’Élysée en a profité pour tacler gentiment ses opposants politiques, parmi lesquels Les Républicains, le Rassemblement national ou encore Reconquête, qui critiquent régulièrement le «gouvernement des juges» et l’État de droit, notamment en fustigeant certaines décisions du Conseil constitutionnel.

«C’est pas mal d’avoir une Cour suprême et donc un État de droit, pour ceux qui pensent que les Cours suprêmes posent problème dans la vie politique», a-t-il estimé, soulignant que la Cour suprême des États-Unis avait examiné la Constitution et jugé que certaines taxes douanières ne la respectaient pas.

Donald Trump riposte

À la suite de la décision de la Cour suprême, Donald Trump a tenu une conférence de presse à la Maison Blanche, affirmant qu’il mettrait en place une taxe douanière mondiale de 10%.

Promesse tenue : le décret a été signé dans la soirée, depuis le Bureau ovale. Cette nouvelle taxe s’ajoutera à celles déjà en vigueur, et les pays ou blocs ayant signé des accords commerciaux avec Washington, tels que l'Union européenne (UE), le Japon, la Corée du Sud ou Taïwan, qui avaient accepté un taux de 15% maximum de surtaxe douanière, n’en seront pas exemptés.

Ce nouveau taux entrera en application le 24 février pour une durée de 150 jours.