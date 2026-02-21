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«Jean-Luc Mélenchon n'est pas député et n'est ni même capable d'être conseiller municipal du village de sa résidence secondaire», raille Michel Onfray

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Jean-Luc Mélenchon n'est pas député, ni sénateur, il n'est pas élu et n'est ni même capable d'être conseiller municipal du village de sa résidence secondaire» a raillé Michel Onfray ce samedi 21 février sur CNEWS. Le philosophe a évoqué les discours, jugés parfois comme des appels à la violence, du leader de La France insoumise.

Jean-Luc MélenchonLFIMichel Onfray

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