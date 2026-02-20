Météo : du soleil en début de semaine, retour de la pluie à partir de jeudi... Quel temps fera-t-il la semaine prochaine ?

Alors que le début du mois de février a été marqué par de nombreuses intempéries avec notamment une série record de 35 jours de pluie en France, les premiers jours de la semaine prochaine devraient être plus cléments avec un retour du soleil sur une grande partie de l'Hexagone.

Une météo irrégulière pour cette dernière semaine de février. Depuis le début de l'année 2026, la météo française est particulièrement capricieuse. Pour preuve, une série record de 35 jours de pluie a été enregistrée en France entre janvier et février, engendrant de très graves crues, notamment sur les Pays de la Loire et une partie de la Nouvelle-Aquitaine. Fort heureusement, la semaine du 23 au 1er mars sera marquée par un retour de conditions climatiques sèches, avec du soleil sur une grande partie du territoire, notamment lundi, mardi et mercredi. Une accalmie de courte durée puisque la pluie devrait faire son retour à partir de jeudi.

Dès lundi, la pluie aura disparu sur une grande partie du territoire. Le sud aura même la chance d'être sous le soleil avec jusqu'à 19 °C en Occitanie. Des averses faibles sont attendues du côté d'Alençon, de Bourges et de Strasbourg. Sur la capitale, le ciel sera voilé dans l'après-midi avec une température annoncée de 14 °C.

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Mardi 24 février, la journée s'annonce radieuse avec un grand soleil annoncé sur une majorité du territoire. Seule la Bretagne devrait être sous la pluie avec des averses prévues du côté de Brest dans l'après-midi. La Nouvelle-Aquitaine devrait connaître une journée particulièrement chaude avec jusqu'à 22 °C prévus à Biarritz.

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Concernant le mercredi 25 février, un retour de la pluie est attendu sur le nord-ouest du pays. Après une matinée ensoleillée, l'apparition d'averses est prévue dans l'après-midi en Bretagne et en Normandie. Montpellier devrait également connaître une après-midi pluvieuse. Au niveau des températures, les maximales pour la journée sont attendues du côté de Lyon et de Paris avec 18 °C.

retour de la pluie à partir de jeudi

Après un début de semaine ensoleillé, la pluie fera un retour en force dans l'Hexagone à partir de jeudi. C'est dans un premier temps sur la moitié nord du pays que la pluie sera présente, avant de s'étendre peu à peu sur tout le territoire. Ainsi, une grande majorité de la France sera touchée par des averses dans l'après-midi du jeudi 26 février. Seuls la Corse et le sud-est seront épargnés par les intempéries du jour.

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Une tendance qui se confirmera vendredi 27 février avec de la pluie attendue sur une majorité du pays, notamment à Paris, dans le Nord mais aussi dans les départements touchés par de très graves crues cette semaine. Comme jeudi, le sud-est devrait passer entre les gouttes malgré l'apparition de nuages. Au niveau des températures, une baisse est attendue par rapport au début de la semaine avec 18 °C attendus à Biarritz, 12 °C à Paris et 9 °C dans le Grand Est, du côté de Chaumont.

un week-end entre pluie et grisaille

Comme les deux journées précédentes, la journée du samedi 28 février devrait être placée sous le signe de la pluie sur une grand partie de la France, notamment à Paris, dans le Nord, dans le Centre et dans le sud-ouest. Là encore, seuls la Corse et le sud-est devraient connaître une journée sèche avec un temps nuageux à Nice et à Marseille.

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Enfin, pour terminer la semaine sur une meilleure note, la pluie devrait se faire plus discrète sur la France le dimanche 1er mars avec des éclaircies prévues sur une majorité de la partie sud du pays et dans le centre. À Paris, la pluie devrait persister avec une température de 11 °C annoncée. Les minimales pour cette journée sont attendues à l'est avec 9 °C pour les villes de Reims et de Belfort dans l'après-midi.

En Corse, il fera 17 °C dans l'après midi du dimanche 1er mars.

Selon les premières indications de Météo-France, la première de semaine de mars devrait être marquée par de nouvelles intempéries avec une pluie omniprésente sur une grande partie du territoire.