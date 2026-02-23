Programmation pluriannuelle de l'énergie : le RN et LFI déposent une motion de censure contre le gouvernement

Le groupe des députés RN à l'Assemblée a déposé une motion de censure contre le gouvernement pour protester contre la publication par décret, le 13 février dernier, de la stratégie énergétique d'ici à 2035, a-t-on appris ce lundi matin. Quelques heures plus tard, LFI a fait de même.

Le Rassemblement national et La France insoumise vent debout. Le groupe des députés dirigés par Marine Le Pen à l'Assemblée nationale a déposé ce lundi matin une motion de censure contre le gouvernement pour protester contre la publication par décret le 13 février de la stratégie énergétique d'ici à 2035, a annoncé une source à l'AFP.

Un peu plus tard, ce lundi après-midi, les parlementaires LFI ont déposé un texte similaire. «Le groupe parlementaire insoumis dépose une motion de censure contre le gouvernement et propose aux députés issus du NFP de la cosigner. Il est inacceptable que de telles décisions qui engagent notre pays pour des décennies soient prises par décret, sans débat ni vote de l'Assemblée», a écrit Mathilde Panot sur X.

Un examen au plus tôt mercredi

Le RN a protesté «sur la forme», contre «un acte illibéral contre le Parlement», et sur le fond contre «une politique décroissante qui accélère les énergies intermittentes, ment sur le nucléaire et fait peser un risque majeur sur les finances publiques».

Il estime que le gouvernement aurait dû passer par la loi, en vertu du code de l'énergie, et pointe un «choix irrationnel» des énergies intermittentes dicté par la Commission européenne. Les motions de censure seront examinées au plus tôt mercredi, en raison d'un délai obligatoire de 48 heures entre le dépôt et l'examen.

Le gouvernement a dévoilé le 12 février sa nouvelle stratégie politique énergétique, après trois ans d'intenses débats et d'innombrables reports. Mettant l'accent sur la relance de la consommation d'une électricité décarbonée, notamment d'origine nucléaire, en remplacement des énergies fossiles coûteuses à importer, la feuille de route du gouvernement a aussi acté un moindre déploiement de l'éolien terrestre et du solaire.

La droite sénatoriale a elle aussi protesté vivement contre le choix du gouvernement de passer par décret. Un débat sur le sujet est prévu lundi après-midi au Sénat, à la demande du président de la chambre haute, Gérard Larcher.