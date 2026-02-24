Frais d'hospitalisation, prix du gaz, carte grise... Voici tout ce qui change dès le 1er mars

Plusieurs nouvelles mesures entreront en vigueur en ce 1er mars 2026. Elles auront pour la plupart un impact direct sur le quotidien des Français.

Le mois de mars n'est pas seulement celui du retour du printemps. Parmi les changement attendus dès le 1er du mois, plusieurs auront un impact direct sur le pouvoir d'achat des Français, notamment la hausse des frais d'hospitalisation, du prix repère du gaz, mais aussi celle du tarif de la carte grise.

Une augmentation des frais d'hospitalisation

Dans le cadre de l'effort d'économie appliqué au budget de la Sécurité sociale, le gouvernement a décidé d'augmenter plusieurs «forfaits» facturés aux patients hospitalisés et remboursés par les complémentaires santé pour ceux qui en disposent.

Dès le 1er mars, le «forfait journalier hospitalier», somme laissée à la charge des patients hospitalisés au titre des «frais d'hébergement et d'entretien», passera ainsi de 20 à 23 euros par jour.

En cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie, le forfait qui était fixé jusqu'ici à 15 euros, grimpera à 17 euros. De même, le «forfait patient urgences» (FPU), facturé pour une personne qui passe aux urgences sans être hospitalisée, passera de 19,61 euros à 23 euros.

En outre, au 1er avril, la «participation forfaitaire» facturée en cas de soins lourds et coûteux - notamment ceux dont le prix dépasse 120 euros - s'élèvera à 32 euros, contre 24 euros précédemment. Certains patients sont exonérés, comme les femmes enceintes en fin de grossesse, les nouveaux-nés, ou encore les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (C2S, ex-CMU).

A noter que le «ticket modérateur», variable en fonction de la nature de la prise en charge et dont les personnes en affection longue durée sont exonérées, augmentera lui aussi.

Le prix repère du gaz en hausse

Publié par la Commission de régulation de l'énergie et utilisé comme référence indicative, le prix repère du gaz augmente de 3,93% en mars, par rapport au mois précédent.

Concrètement, cela signifie que le tarif du kWh moyen pour la cuisson et l’eau chaude passera de 0,1304 à 0,13569 euro TTC et celui du chauffage de 0,0998 à 0,10514 euro TTC.

La carte grise plus coûteuse

A compter du 1er mars, le tarif de la carte grise augmente, mais seulement dans certaines régions où le prix du cheval fiscal est en hausse. C'est notamment le cas de la Nouvelle-Aquitaine, où la taxe régionale sur les cartes grises passent de 53 à 58 euros.

En Corse, le tarif s'élèvera à 53 euros à partir du 1er mars, contre 43€ auparavant. Une augmentation d'un euro et de trois euros seront respectivement observées en Provence-Alpes-Côte d'Azur et à La Réunion, où le prix du cheval fiscal atteindra ainsi son plafond légal, fixé à 60€.

Enfin, en Ile-de-France, la loi de finances 2026 impose une majoration de 14€ de la taxe régionale à partir de ce 1er mars, ce qui la fera passer de 54,95€ à 68,95€.

Le report de la majoration des allocations familiales

Si les allocations familiales étaient jusqu'ici revalorisées dès le 14e anniversaire d'un enfant, cela ne sera plus le cas à partir du 1er mars. Cette augmentation aura désormais lieu au 18e anniversaire, le gouvernement estimant que le «surcoût» rencontré par les parents se situe plutôt à cet âge-là.

Une mesure qui n'a pas fait l'unanimité auprès des associations, l'Unsa estimant notamment qu'elle représente un manque à gagner de plus de 3.500€ sur quatre ans pour un seul enfant pour les familles aux revenus les plus bas, relevant de la tranche 1 des allocations familiales.

Les premières clôtures de PEL

La loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative a introduit de nouvelles règles concernant la clôture des plans épargne logement (PEL) : ceux ouverts depuis le 1er mars 2011 seront fermés automatiquement au bout de 15 ans et les sommes seront transférées vers un autre support.

Cela signifie que les premières clôtures vont avoir lieu au cours de ce mois de mars, concernant les PEL ouverts en mars 2011. Ceux acquis avant cette date ne sont en revanche pas concernés par cette règle et peuvent être conservés sans limitation de durée.

Le contrôle technique des deux roues

Pour lutter contre la pratique du débridage, les autorités ont décidé de durcir le contrôle technique des deux roues. Désormais les centres techniques vont utiliser un céléromètre pour systématiquement vérifier la vitesse maximale des cyclomoteurs de 50 cm3 et la comparer à la limite légale de 45 km/h.

Les petits colis taxés

Afin de lutter contre l'afflux massif de petits colis, le gouvernement a instauré dans la loi de finances 2026 une taxe de deux euros par colis entrant en vigueur dès le 1er mars.

Elle s'applique plus particulièrement aux achats d'une valeur inférieure à 150€, provenant d'un pays hors Union européenne. Au niveau européen, un droit de douane forfaitaire de trois euros s'ajoutera à cette mesure en juillet.

Les produits du tabac

Les douanes françaises ont publié une liste de produits du tabac qui ne seront plus commercialisés une fois les stocks écoulés, à compter du 1er mars. L'ensemble des références concernées peut être consulté sur le site des services douaniers.

Il s'agit principalement de cigares, de coffrets premium, mais aussi de certains tabacs à rouler et tabacs pour chicha. Les marques Drew Estate, Davidoff, Cusano, Corleone, Oliva ou encore certaines gammes Kentucky Fire Cured sont concernées. D'autres références verront par ailleurs leurs prix augmenter.