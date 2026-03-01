«Finalement on est bien en France n’est ce pas ?» : Tibo InShape interpelle maladroitement les influenceurs français installés à Dubai

Le célèbre créateur de contenu Tibo InShape a enflammé la toile ce dimanche en s'en prenant ironiquement aux influenceurs installés à Dubaï, avant de clarifier quelque peu ses propos face au mécontentement des internautes.

Tibo InShape a une nouvelle fois montré les muscles sur ses réseaux sociaux, mais cette fois-ci au sens figuré, en dégainant un tweet qui fait déjà polémique. «Les influenceurs de Dubaï finalement on est bien en France n’est ce pas ?», s'est-il exprimé sur X. Il interpellait maladroitement les influenceurs partis à Dubaï pour profiter d'un cadre plus paisible, mais qui font face aux bombardements iraniens depuis samedi.

Les influenceurs de Dubaï finalement on est bien en France n’est ce pas ? 🇫🇷 — Tibo InShape (@TiboInShape) March 1, 2026

Une réflexion quelque peu provocatrice qui n'a pas fait l'unanimité. Si certains ont pris le message au second degré, d'autres se sont insurgés, l'accusant de manquer de respect aux victimes de ces bombardements.

Le rappeur Sadek, installé à Dubaï, s'en est notamment pris à lui, en lui répondant : «Pas sûr du move, Thibault. Y’a pas que Maeva Ghennam et Sadek à Dubaï. Dans 48h, tu feras un petit communiqué bien propre quand tes maîtres t’auront appelé, parce que là… c’était pas ultra Webedia-friendly».

«La situation reste bien sûr tragique...», le mea-culpa de la star des réseaux

Conscient de l'impact de ses déclarations auprès de sa communauté de près de 60 millions d'abonnés toutes plates-formes confondues, le créateur de contenu a, non pas rétro-pédalé, mais clarifié ses propos, en ayant une pensée pour les victimes : «La situation reste bien sûr tragique et une pensée pour toutes les personnes présentes ou bloquées sur place». Sans pour autant être tendre avec certains influenceurs : «Je voulais simplement pointer du doigt l’hypocrisie de certains influenceurs qui font de l’arnaque leur business sur le dos d’honnête gens et se cachent là-bas», a-t-il précisé.

La situation reste bien sûr tragique et une pensée pour toutes les personnes présentes ou bloquées sur place. Je voulais simplement pointer du doigt l’hypocrisie de certains influenceurs qui font de l’arnaque leur business sur le dos d’honnête gens et se cachent là-bas. https://t.co/NgfDtfUoVM — Tibo InShape (@TiboInShape) March 1, 2026

Le créateur de contenu fait partie des célébrités qui ne cachent pas leur fierté de rester en France pour y payer leurs impôts, et participer à l'équilibre économique du pays.